El Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove el próximo martes

El Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social de la ciudad, para el ... próximo 28 de octubre. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación para el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. El objetivo de esta reunión es que el gobierno regional informe sobre los planos y plazos que maneja el Ministerio de Transportes para desarrollar la alternativa de vial por Aboño cuya viabilidad ha empezado a estudiar el Ejecutivo central después de que la ciudad perdiera hace un año una inversión de más de 300 millones de euros, a punto de adjudicarse, con la cancelación del vial de Jove.

Tal y como adelanto en exclusiva EL COMERCIO, el Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio de viabilidad de un acceso al Puerto de Gijón por el valle de Aboño, al cumplirse un año de su decisión de dar carpetazo al vial de Jove tras el rechazo de Principado y Ayuntamiento de Gijón al proyecto para su construcción en superficie. El Ministerio de Óscar Puente se dispone ahora a analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la que viene defendiendo como solución, en los últimos meses, la Consejería de Movilidad del Principado. Una solución que a grandes rasgos pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño que lleva cerrado desde 2012 y que cuesta 8 millones reabrirlo.

El desarrollo de esta opción por Aboño viene recogido en el último documento de la denominada 'Alianza por las Infraestructuras'. Ahí viene enmarcada en una propuesta integral orientada a mejorar los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Gijón para reducir el impacto del tráfico pesado en los entornos urbanos de Gijón y Carreño. La actuación principal consiste en la duplicación de la actual carretera GJ-10, convirtiéndola en una vía de altas prestaciones desde el enlace de Lloreda hasta El Empalme, con un longitud total de 6,2 kilómetros. El proyecto contempla la ampliación a doble calzada, con dos carriles por sentido y arcenes adecuados, incorporando mejoras funcionales en los enlaces de Lloreda, La Peñona y El Empalme. Esta intervención, según defiende el Principado, permitiría absorber el tráfico de mercancías vinculado al Puerto y a la ZALIA, aliviando los actuales cuellos de botella y elevando los estándares de seguridad vial.

En paralelo, se prevé la ejecución de un nuevo vial por el valle de Aboño que desvíe el tráfico pesado fuera del núcleo de El Empalme, donde se prevén obras de humanización urbana con aceras ampliadas, zonas verdes, carriles bici y mejoras en accesibilidad peatonal.

Además se proyecta una conexión directa entre la GJ-10 y la GJ-1 para evitar el paso de camiones por zonas urbanas y la rehabilitación integral de la GJ-1 entre Aboño y El Musel, incluyendo la modernización del acceso portuario desde el oeste. A estas obras se sumaría la reapertura del túnel de Aboño 1 para permitir una mejor segregración de flujos.

Complementariamente en el casco urbano de Gijón se defiende la transformación de la avenida Príncipe de Asturias mediante medidas de calmado de tráfico, prioridad peatonal y actuaciones de mejora ambiental. El Principado asumiría esta humanización permutando este vial con el Ministerio por el acceso a El Musel por Aboño.