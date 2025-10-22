El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión del Consejo Social de la ciudad celebrado hace un año después de que el Ministerio de Transportes diera carpetazo al vial de Jove. Paloma Ucha

El Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove el próximo martes

28 de octubre ·

Cursará la invitación al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, para que informe sobre los plazos y contenido del estudio de viabilidad que ha iniciado el Ministerio de Transportes con la alternativa impulsada por el Principado de acceso al Puerto por Aboño

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:24

El Ayuntamiento de Gijón convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social de la ciudad, para el ... próximo 28 de octubre. En este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación para el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. El objetivo de esta reunión es que el gobierno regional informe sobre los planos y plazos que maneja el Ministerio de Transportes para desarrollar la alternativa de vial por Aboño cuya viabilidad ha empezado a estudiar el Ejecutivo central después de que la ciudad perdiera hace un año una inversión de más de 300 millones de euros, a punto de adjudicarse, con la cancelación del vial de Jove.

