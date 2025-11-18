El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, y la vicealcaldesa Ángela Pumariega esta mañana delante de la antigua piscina de la Universidad Laboral. E. C.

El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

La Concejalía de Deportes encarga un proyecto técnico para recuperar esas instalaciones que llevan décadas abandonadas y prevé una inversión mínima de 3 millones de euros para que puedan volver a tener uso

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:30

La Concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Gijón, que está en manos del PP, ha puesto en marcha los trabajos para la recuperación ... de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral con el encargo del proyecto técnico, dando así el primer paso para rehabilitar unos espacios largamente demandados por los gijoneses.

