El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

La Concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Gijón, que está en manos del PP, ha puesto en marcha los trabajos para la recuperación ... de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral con el encargo del proyecto técnico, dando así el primer paso para rehabilitar unos espacios largamente demandados por los gijoneses.

Esta iniciativa supone un avance decisivo en la puesta en valor de unas instalaciones históricas que, en los últimos años, habían quedado en estado de abandono. Además, según fuentes del Patronato Deportivo Municipal, ya se han solicitado los planos de detalle a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La documentación será remitida al estudio que se encargará de redactar el proyecto, un paso necesario para conocer con precisión el estado actual de las estructuras y determinar las actuaciones imprescindibles para su recuperación.

El coste estimado de la restauración de la piscina asciende a 1,5 millones de euros, mientras que el proyecto completo —que contemplará también la creación de una zona verde perimetral, la reforma de los vestuarios y la recuperación de las pistas polideportivas algunas de las cuales podrán ser empleadas para nuevas disciplinas— alcanzará aproximadamente los 3 millones de euros. Las cifras definitivas se concretarán una vez finalice el estudio técnico encargado por el Ayuntamiento.

El objetivo es que el proyecto esté listo en primavera, con la intención de poder proceder a la licitación de las obras.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, destacó que «la restauración de las piscinas y de los espacios deportivos de La Laboral es una demanda histórica de los gijoneses, y estamos trabajando para que pronto sea una realidad. Esta actuación contribuirá a seguir recuperando las instalaciones del que es el mayor edificio de España y reforzará nuestra candidatura para que La Laboral sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO».

Por su parte, el concejal de Deportes Jorge Pañeda recordó que «llevamos tiempo trabajando en esta idea y el proyecto ya está encargado. Gijón dispondrá de su primera piscina pública al aire libre y, además, volverán a ponerse a disposición de todos los gijoneses, para su uso y disfrute, las pistas polideportivas de La Laboral. Esta actuación forma parte del compromiso que llevábamos en el programa electoral con el que concurrimos el Partido Popular a las últimas elecciones».

El Principado cedió en 2018 al Ayuntamiento de Gijón todas las instalaciones deportivas de la Universidad Laboral. La concesión, prevista para 40 años prorrogables a 50, garantiza el uso gratuito y prioritario de dichas instalaciones por parte del alumnado del IES Universidad Laboral y del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral. Además, recoge las obligaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones y del principal vial de acceso.

Antiguos alumnos

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Manuel Nevares, aseguró, tras tener conocimiento de este anuncio, que «es una satisfacción enorme, porque van cristalizando nuestros anhelos y los políticos se van dando cuenta de la importancia de este bien en beneficio de todos». Nevares también señaló que este tipo de actuaciones, como la prevista próxima reapertura de la iglesia con su cúpula restaurada, ayudan a la candidatura de la Universidad Laboral paraa Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. «Si viene una comisión cuanto mejor conservado esté todo, más valor tendrá», concluyó.