Martínez Salvador, sobre el traslado del Albergue Covadonga: «No vamos a hacer una valoración en caliente, cuando además es una decisión de nuestro socio de gobierno»
«Tenemos respecto absoluto por los vecinos de El Natahoyo», asegura el portavoz municipal, que considera «contraproducente» opinar sobre el escrache del lunes a la alcaldesa en protesta por el traslado temporal del albergue a este barrio
Gijón
Martes, 11 de noviembre 2025, 13:29
El gobierno municipal no va hacer «una valoración en caliente» sobre la protesta vecinal contra el traslado a El Natahoyo del Albergue Covadonga que este ... lunes llevaron a cabo unas trescientas personas a las puertas de la Capilla de San Esteban del Mar, mientras era inaugurado como nuevo centro cultural, y que acabó en un escrache a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a lo largo de toda la calle Mariano Pola, los paseos de la playa de Poniente y de Fomento y la plaza del Marqués, en el regreso de la regidora a pie al Ayuntamiento.
«Este equipo de gobierno se tiene un respeto absoluto por los vecinos de El Natahoyo y no vamos a emitir un juicio o una opinión en caliente, porque creo que sería totalmente contraproducente», aseguró Jesús Martínez Salvador, durante su comparecencia de este martes para dar cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno de la que es portavoz. «Además, no es una decisión que se haya tomado desde nuestro lado del gobierno, es una concejalía que gestiona nuestro socio y por eso, precisamente, con más respeto aún, tenemos que ser muy cautelosos y no emitir ningún juicio en caliente», agregó el responsable de Foro, partido mayoritario del ejecutivo local, en referencia a que el traslado origen de las protestas es competencia de la concejalía de Servicios Sociales que dirige el edil del Partido Popular Guzmán Pendás.
En la tarde de este lunes, más de 300 personas se apostaron con trapos rojos y silbatos en la apertura de la capilla de San Esteban del Mar con gritos de «alcaldesa dimisión» y «el albergue para Somió». Al término del acto, un grupo bastante nutrido de manifestantes siguieron a la alcaldesa a pie hasta la Casa Consistorial en una suerte de escrache improvisado.
