¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Protesta vecinal contra el traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo, durante la inauguración del nuevo centro cultural de la Capilla de San Esteban del Mar. Juan Carlos Román

Martínez Salvador, sobre el traslado del Albergue Covadonga: «No vamos a hacer una valoración en caliente, cuando además es una decisión de nuestro socio de gobierno»

«Tenemos respecto absoluto por los vecinos de El Natahoyo», asegura el portavoz municipal, que considera «contraproducente» opinar sobre el escrache del lunes a la alcaldesa en protesta por el traslado temporal del albergue a este barrio

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

El gobierno municipal no va hacer «una valoración en caliente» sobre la protesta vecinal contra el traslado a El Natahoyo del Albergue Covadonga que este ... lunes llevaron a cabo unas trescientas personas a las puertas de la Capilla de San Esteban del Mar, mientras era inaugurado como nuevo centro cultural, y que acabó en un escrache a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a lo largo de toda la calle Mariano Pola, los paseos de la playa de Poniente y de Fomento y la plaza del Marqués, en el regreso de la regidora a pie al Ayuntamiento.

