El Ayuntamiento prevé que el comedor escolar se encarezca un 25% por las nuevas condiciones Por primera vez la empresa adjudicataria del servicio estará obligada a ofrecer un día a la semana un menú «integramente ecológico» IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 01:57

El Ayuntamiento prevé que el nuevo contrato para la prestación del servicio de comedor en los colegios públicos de la ciudad encarezca el precio de los menús un 25%. Así consta en un documento interno de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, entidad que a través de sus becas de comedor financia aproximadamente 2.700 de las 3.600 comidas que se sirven cada día en estos centros a alumnos de Primaria y del segundo ciclo de Educación Infantil.

Actualmente por un alumno que acuda a comer de lunes a viernes la empresa cobra una cuota mensual de 66,02 euros. En el caso de los usuarios que acuden en días sueltos el precio por menú oscila entre los 4,14 y los 4,35 euros, en función de si tienen fijada una frecuencia concreta (días o semanas alternos) o acuden de manera esporádica. Los pliegos del concurso que se acaba de poner en marcha para la prestación del servicio los tres próximos cursos, con opción a tres más, permiten a los licitantes fijar la cuota mensual en un máximo de 86,29 euros y el coste de las comidas sueltas en 5,19 y 5,46 euros, respectivamente.

Las empresas interesadas podrán rebajar estos precios en las ofertas que presenten. De hecho, se concederán hasta 35 puntos a quien plantee una tarifa más baja para los usuarios. No obstante, la poca competencia que existe en el sector y el hecho de que, según el estudio de viabilidad incluido en los pliegos, las cantidades mencionadas se ajusten bastante a los costes que deberá asumir la empresa adjudicataria -materias primas, personal, etcétera-, hacen prever que los precios que regirán a partir del próximo curso no diferirán mucho de los máximos establecidos en las nuevas bases. De hecho en el concurso de 2015 la oferta de la actual adjudicataria únicamente rebajó en un 6,3% el tope permitido entonces. Y aunque desde el área de Educación mantengan que «hasta que no se adjudique no sabremos si se encarecerá», lo cierto es que el lunes el Pleno aprobará incrementar en 375.000 euros la partida de Servicios Sociales para becas comedor, aludiendo entre otras cosas a este posible incremento de los precios.

Ternera y quesos asturianos

El motivo de este encarecimiento, según Servicios Sociales, debe buscarse en «la elevación de las exigencias a las empresas licitadoras en relación a la calidad del menú, así como a la presencia de ciertos productos en los mismos». Entre los nuevos requisitos que deberá cumplir quien se haga cargo de los comedores de los colegios se encuentra, por mandato plenario, la inclusión de «un menú íntegramente ecológico» un día a la semana, que deberá ser diferente cada vez e ir alternando diferentes grupos de alimentos (arroz, pasta, verduras, legumbres, hortalizas, frutas, lácteos, etcétera). Además «será obligatorio incluir ternera ecológica asturiana, quesos asturianos y miel y mermelada de producción ecológica». Hace dos años el concurso para los comedores de las escuelas infantiles ya incluyó por primera vez este requisito que ahora se implanta para los colegios y la consecuencia fue que una primera licitación quedó desierta y fue necesario aprobar una segunda en la que el precio medio de los menús se incrementaba de 1,31 a 2,07 euros, esto es, un 58% más.

Otras condiciones que deben cumplir los menús buscan garantizar «una alimentación sana y equilibrada». En los primeros platos, por ejemplo, deberán incluirse dos o tres veces por semana verduras y hortalizas, una o dos veces legumbres y solo un día hidratos de carbono, alternando entre pasta y arroz. Como criterio general estarán exentos de «proteína animal» y, cuando la lleven, esta no podrá estar en el segundo plato. En estos segundos habrá carne dos veces por semana, alternando las de pollo, pavo, conejo, ternera, cerdo y cordero. Otros dos días tocará pescado y solo se servirán huevos un día a la semana, alternado su manera de preparación (cocido, frito, en revuelto, en tortilla...). El postre será fruta al menos cuatro veces por semana y yogur como máximo un día.

No habrá alimentos cocinados mediante «fritura por inmersión», ni precocinados (pizza, lasaña, empanadillas, patatas fritas congeladas) que hasta ahora se permitían dos veces al mes. Tampoco alimentos que contengan grasas vegetales (palma y coco) o grasas trans. En los desayunos habrá frutas, lácteos y cereales, y en ningún caso bollería industrial ni margarinas. Como hasta ahora, deberán garantizarse platos alternativos para los alumnos que por problemas de salud, intolerancia o creencias religiosas no puedan tomar el menú normal.

Alumnos de la ESO

La empresa deberá permitir la puesta en marcha de una experiencia piloto para que alumnos de primero de la ESO puedan disfrutar también de servicio de comedor, recogiendo sus menús en colegios adyacentes a su centro. Se trata de una medida aprobada por el Pleno y que el Ayuntamiento estudia poner en marcha de manera progresiva y experimental, para ver la demanda existente. Estos alumnos pagarían el mismo precio que los de Primaria.