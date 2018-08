El Ayuntamiento reabre dos plazas de minusválidos tras la queja de una conductora La señal de prohibido aparcar en las plazas de estacionamiento para discapacitados en Ventura Álvarez Sala y que ayer fueron reabiertas. La Policía Local había colocado una señal de prohibido aparcar en dos estacionamientos de la calle Ventura Álvarez Sala con motivo de los Fuegos E. C. GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:04

La queja de una conductora discapacitada obligó ayer al Ayuntamiento a reabrir dos plazas de estacionamiento para minusválidos ubicadas en la calle Ventura Álvarez Sala. La usuaria señala que «nunca antes las habían deshabilitado por los Fuegos» y, después de preguntar a la Policía Local dónde se habían abierto otras al haber sido éstas retiradas, «parece que se olvidaron». Pero su enfado fue a más al comprobar que el estacionamiento situado al lado, de EdP, con un punto de recarga para coches eléctricos, no tenía restricción alguna para aparcar. «La señal dice que se prohibía estacionar por actos festivos. Según la Policía Local, es por seguridad. ¿Pero cómo es posible que se reserven plazas desde julio para cuestiones festivas y se olviden de nosotros? Nuestras plazas son las primeras que se prohíben, sabiendo cómo se pone Gijón estos meses, imposible para el aparcamiento y cuando no nos facilitan todas las disponibles», en referencia a que en Cimavilla «las cuatro que hay están vacías por las noches» dada la limitación que hay para los que no son vecinos del barrio.

La conductora, que coincidió el portavoz de Xixón Sí Puede en un concierto el lunes por la noche, le transmitió a Mario Suárez del Fueyo su malestar, así como a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a través de una de las redes sociales de la regidora. El resultado es que ayer, al salir de su trabajo, hacia las tres de la tarde, la usuaria se encontró con que sendas plazas de aparcamiento habían sido rehabilitadas. «Espero que tomen conciencia, porque cuando hacen una obra las primeras plazas que ocupan para dejar escombros son las nuestras. Parecemos invisibles», señala.