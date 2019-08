El Ayuntamiento, «satisfecho» a pesar de la «mala visibilidad por la falta de viento» La oposición coincide en calificar con buena nota el espectáculo y el PP plantea que se estudie el uso de fuegos sin humo I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 16 agosto 2019, 01:12

«A pesar de esa falta de viento que en algunas partes impidió la visibilidad completa, creo que en general podemos estar satisfechos. La opinión general es que estuvieron muy bien, y ese juego de luces y de sonido tan valenciano gustó mucho a la gente». El concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, consideró ayer «un éxito» el espectáculo pirotécnico del miércoles, más allá de que «el viento es una cosa que no se puede controlar». Y atribuyó el acierto en la propuesta artística a que la empresa Ricardo Caballer, que repetía por segundo año, «es una apuesta segura y un referente que siempre da un plus de calidad».

Todos los grupos municipales coincidieron en dar una buena nota a la empresa, pese al hándicap meteorológico. «Lo que se pudo ver fue bonito, novedoso y con mucha luminosidad y estruendo. Una pena no haber podido disfrutar al 100% de un espectáculo magnífico por la neblina y el humo», apuntó el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. También Jesús Martínez Salvador hace una valoración «positiva», aunque sea en parte de oídas. «Desde San Lorenzo, donde yo estaba, no se veía casi nada, pero todas las impresiones que me han llegado son muy buenas», señaló el portavoz de Foro, hasta hace unos meses al frente de Divertia.

Yolanda Huergo, de Podemos, coincide en que «los fuegos han cumplido con las expectativas de la gente, a pesar de que el tiempo no acompañara demasiado». Destacó por otra parte «que a diferencia de en otros lugares, en Gijón no se ha producido durante las fiestas ninguna denuncia relacionada con agresiones sexuales, lo que nos alegra profundamente». Desde el PP, Alberto López-Asenjo señala que el espectáculo «estaba bien planteado y era bonito y original, pero se repitió el problema de otros años. Es una pena que un espectáculo que prometía sorprender quede deslucido por la bruma y el propio humo de la pirotecnia. Quizás habría que plantearse introducir cambios, como usar artefactos sin humo o incluso variar la ubicación de lanzamiento».

Eladio de la Concha, de Vox, lamentó «que el tiempo no acompañase y restase parte de su espectacularidad», y también Aurelio Martín, de IU, consideró «una pena la climatología, porque estuvieron bien y de otro modo habrían lucido más».