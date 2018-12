Doce historias para decir adiós a 2018

Las ciudades, como los periódicos, están hechas de historias. Hay algunas que perduran en la memoria aunque el tiempo pase y la rotativa imprima un nuevo ejemplar. El fin de año es momento para hacer balance de esos instantes que marcaron la vida de Gijón, y por ello E L COMERCIO despide 2018 brindando con algunos de los que, por una u otra razón, han supuesto un hito en el devenir de la ciudad.

Enero

Javier Álvarez Villazón Jefe de Bomberos de Gijón

«El incendio de Riestra fue muy complicado»

El 4 de enero los bomberos del parque de Gijón se enfrentaron a una de las intervenciones más complejas de los últimos años. El fuego arrasó 3.000 metros cuadrados de chatarra en Desguaces Riestra, en San Andrés de los Tacones. Emplearon más de 13 horas en controlarlo y fue necesaria la apertura de una vía directa de agua de una tubería de la EMA, dado que los hidrantes de la instalación no funcionaban. «Fue un servicio muy complicado sobre todo a nivel técnico y de coordinación porque hubo refuerzos de los bomberos de Asturias, de ArcelorMittal y de técnicos de la Empresa Municipal de Agua», señala Javier Álvarez Villazón, jefe de los bomberos de Gijón. El equipo se siente «muy valorado» por la ciudadanía, algo que «contribuye a que no bajemos la guardia para mantener el buen nivel que se espera de nosotros».

Febrero

Los Restallones | Charanga

«Nos gustaría que el próximo año más gijoneses se vuelquen con el carnaval»

No se entendería un mes de febrero sin disfraces, sin sardina y, por supuesto, sin charangas. Durante el Antroxu el sonido de los tambores acompaña a la juerga continua que Los Restallones personifican como nadie. Este año se volvieron a llevar el primer premio del concurso de charangas, que habían logrado por última vez en 2014, pero no se quedan solo con eso. «Lo mejor es disfrutar de un grupo tan unido y participativo», en el que todos, desde el más pequeño (de dos años y medio) hasta el mayor, de ochenta, se dejan la piel en los bailes por las calles de la ciudad y en el Teatro Jovellanos. En 2019, aunque admiten con cierta sorna que no les importaría revalidar el título, les gustaría «que cada vez más gijoneses se disfracen y se vuelquen con el carnaval». «Los Restallones nos lo pasamos pipa», sentencian.

Marzo

Begoña Piñero | Les Comadres

«Ese 8 de marzo tan reivindicativo fue maravilloso»

Si algo destaca Begoña Piñero, presidenta de la tertulia feminista Les Comadres, del año que dejamos atrás es sin duda «ese 8 de marzo tan reivindicativo y maravilloso en el que las mujeres nos echamos a la calle a luchar por la idea común de igualdad». Desde el primer día del nuevo año seguirán «con lo que hemos hecho en 2017, 2016 y los años anteriores: intentar que cada vez se vaya cumpliendo un poco más aquello por lo que peleamos». Por supuesto, desean «que no haya ninguna mujer más asesinada, acosada ni que gane menos que ningún hombre por el mismo puesto de trabajo». El último 'Felpeyu de Oro', el galardón con el que sacan los colores a quienes no comulgan precisamente con la igualdad, recayó en los abogados de la Manada. Pero para Les Comadres sería «un verdadero placer» no tener a nadie a quien dárselo. «Nos encantaría».

En enero el fuego tiñó de carmín la tarde y desde San Andrés de los Tacones el incendio de Desguaces Riestra demostró la valía de los bomberos del parque. Febrero se animó a ritmo de los tambores de la charanga Los Restallones. Les Comadres pertenecen a ese mes pero también a marzo, que trajo consigo una histórica revolución feminista y llenó las calles para gritar «igualdad».

Abril

Germán Fernández | Víctima de agresión

«En 2019 quiero estudiar para ser mecánico»

El mes de abril marcó un antes y un después para Germán Fernández en su titánica lucha en la recuperación de las graves lesiones neurológicas sufridas al ser agredido en la zona de copas de Fomento en julio de 2017. En abril fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se sometió a una operación de cabeza muy delicada que le dejó una cicatriz de lado a lado. La muestra como señal del sacrificio que está realizando para recuperar las funciones básicas. Tras meses de rehabilitación en una clínica madrileña, en la actualidad camina ya sin necesidad de muletas y sonríe de cara al nuevo año: «Mi deseo para 2019 es estudiar para ser mecánico y estar con mi madre y mis hermanas», dice, siempre al lado de su madre, que no le ha soltado la mano desde que sufriese el brutal ataque.

Mayo

Antonio Corripio | Presidente del Grupo

«El Grupo es una entidad sin comparación en toda España»

Ochenta años lleva el Real Grupo de Cultura Covadonga poniendo en forma a los gijoneses, siendo lugar de reunión, ocio y entrenamiento para varias generaciones. «Seguimos evolucionando, creciendo a nivel deportivo tanto en el deporte federado como a través de los cursillos, pero también dando más salida a la parte social que nos demandan los socios», destaca su presidente, Antonio Corripio. La entidad celebró su cumpleaños por todo lo alto, con varios hitos como «ser protagonistas en el Descenso del Sella o sacar nuestra propia publicación, 'El Grupista'». «Creo que hemos sabido escuchar al socio y trasladar al día a día del club lo que nos ha ido pidiendo», estima Corripio, que a 2019 le pide «salud para nuestros socios y deportistas». «Los gijoneses deberíamos sentirnos orgullosos de esta entidad, que no tiene comparación en toda España».

Junio

Distinciones de la ciudad | Una medalla de oro, cinco de plata y un hijo adoptivo

«Es emocionante ver cómo tu ciudad te reconoce el esfuerzo de tantos años»

Junio fue el mes de los reconocimientos. Gijón quiso esta vez premiar la solidaridad, el esfuerzo y hacer un guiño al tejido asociativo, clave en el desarrollo vivido durante los últimos años. El Telecable Hockey, flamante campeón de Europa (por quinta vez) y subcampeón del mundo, fue distinguido con la medalla de oro Villa de Gijón. Los cinco galardones plateados fueron a parar a manos de la Sociedad Cultural Gijonesa, por sus 50 años de compromiso con la cultura; la asociación Mar de Niebla, por su lucha por la generación de oportunidades; la Federación de Peñas Sportinguistas, bandera de la pasión por unos colores, la Escuela Politécnica, tras 40 años formando a los profesionales del futuro, y la Asociación de Belenistas, que este año cumplía 60 años. El fundador de Siloé, José Antonio Santaclara, fue nombrado Hijo Adoptivo de Gijón.

Un rayo de esperanza llegó con abril para Germán Fernández, que fue operado y comenzó a dar pasos de gigante en su recuperación. En mayo, el Grupo cumplió 80 años ayudando a miles de gijoneses a mantener la salud y en junio las medallas de oro y plata a varias entidades sociales y culturales probaron que la ciudad está en plena forma. Julio es desde hace 32 años el mes de la literatura negra; mientras que agosto huele a sal y a crema bronceadora. Protagonistas indiscutibles del mes son los socorristas que velan por la seguridad de los gijoneses desde sus playas. También de cuidar su salud se encargan desde el Hospital de Cabueñes, que en 2018 celebró su 50 aniversario. En septiembre, EL COMERCIO cumplió 140 años de historia. Había que celebrarlo por todo lo alto. El pintor Pelayo Ortega creó un logotipo para aunar el pasado y el futuro del diario.

Julio

Ángel de la Calle | Director de contenidos de la Semana Negra

«Queremos seguir siendo el faro de la literatura negra»

En la XXXI edición de la Semana Negra, considera su director de contenidos, Ángel de la Calle, «recuperamos bastantes cosas que habíamos perdido, tuvimos mucho público y autores de primera categoría». Ahora trabajan en la próxima edición, en la que «trataremos de seguir apostando por ser el faro que habla de literatura en general y del género negro en particular». Y es que «cuando hicimos la primera Semana Negra el género policíaco estaba en la periferia de la literatura y ahora es una de las partes centrales de la misma». La ineludible cita del verano gijonés «es uno de los escasos lugares en los que la reflexión se une con la diversión en medio de una gran fiesta popular». Y Gijón y sus habitantes «siempre han respondido como en ningún otro lugar», por lo que solo cabe esperar que el próximo julio las carpas se vuelvan a llenar.

Agosto

Flor Palacio y Miguel Rodríguez | Responsable de Salvamento y gerente del Área Sanitaria V

«Sentimos que la gente valora mucho el trabajo que hacemos»

Son los encargados de mantener a los gijoneses sanos y a salvo. Agosto, en Gijón, no se entiende sin la labor de los socorristas de la ciudad, que ese mes concentran la mayor carga de trabajo. Vigilar a los más de dos millones de personas que pasan por la playa cada verano no es poca cosa. «Aunque la gente es bastante responsable y ayuda. Es excepcional que no sigan nuestras indicaciones», reconoce Flor Palacio.

Si hubo un hito en agosto con trascendencia para la salud de los gijoneses fue el cincuenta aniversario del Hospital de Cabueñes, que en el nuevo año abordará la primera fase de su gran transformación. El gerente del Área Sanitaria V, Miguel Rodríguez, ve en las obras de reforma y ampliación «el proyecto sanitario más importante de los últimos años. Y no solo para Gijón, porque sobrepasa al Área V».

Septiembre

Pelayo Ortega | Artista

«Lo mágico de un periódico es su regularidad en el tiempo»

Para Pelayo Ortega, artista gijonés con impacto internacional, 2018 se despide como «un año aceptable», que zanja con una satisfactoria exposición individual en la Marlborough de Madrid y con una atractiva muestra en Nueva York en el horizonte.

El artista fue en septiembre el encargado de crear el logotipo del 140 aniversario de EL COMERCIO. Fue algo «natural». Ya se había encargado de ilustrar otros grandes hitos de este diario. «Lo mágico de un periódico es la regularidad en el tiempo. Es como la salida del sol, sabes que todos los días va a ocurrir», cuenta. Un niño, con un pie en el pasado y otro en el presente, representa la figura anacrónica del repartidor de periódicos y, a la vez, la promesa de una vida por delante. «Los cambios generacionales han permitido el milagro de que la cabecera permanezca en los tiempos, con paso firme».

Octubre fue difícil para los vecinos del poblado de La Camocha, que siguen luchando contra la amenaza del desahucio. En noviembre la ciudad tiene una cita con el Festival de Cine de Xixón, que dejó atrás su 56 edición. Y diciembre es para el Instituto Jovellanos, que lleva 225 años formando a generaciones de gijoneses. Estos doce protagonistas dicen adiós alzando la copa para dar la bienvenida a un prometedor 2019.

Octubre

Jesús Alonso y Etelvina Fernández | Inquilinos del poblado minero

«Cuando te quieren quitar tu casa, toda lucha es poca»

Los vecinos del poblado minero de La Camocha despiden 2018 de forma agridulce. En un año marcado por la noticia de que más de medio poblado podía ser desahuciado por la administración concursal de Mina La Camocha, el movimiento vecinal resultó clave para conseguir, casi a última hora, un giro de los acontecimientos. La aceptación del pago de la renta y la consiguiente paralización de 25 desalojos supuso un halo de esperanza para algunos vecinos que ya daban sus casas por perdidas. En uno de los barrios con más identidad asociativa de la ciudad, la protesta ante lo que consideran una injusticia tiene su continuidad garantizada en 2019. «Nadie nos va a echar de nuestras casas de toda la vida y si alguien lo intenta, nos tendrá enfrente. Cuando te quieren quitar tu casa, toda lucha es poca», advierten los inquilinos de las viviendas.

Noviembre

Tito Rodríguez y Alejandro Díaz | Festival Internacional de Cine de Xixón

«Este año las películas han gustado más que el anterior y eso es lo importante»

Los responsables del Festival Internacional de Cine de Gijón tienen claro que éste ha sido un buen año. «Estamos muy contentos con la respuesta tanto del público como de la crítica», reconoce su director, Alejandro Díaz. «Este año las películas han gustado más que el anterior y eso es lo más importante de todo. Es algo difícil de cuantificar, pero estamos satisfechos porque nosotros programamos para la gente», amplía.

Díaz destaca el carácter «horizontal y cercano del festival» que se celebra en noviembre, con una programación que «puede llegar a públicos muy distintos y no a un grupo selecto». Asentado a nivel de público, «es una joya de la ciudad». En unos días dará comienzo FICX Plus, el sello de nueva creación bajo el que el festival presenta a partir de enero proyecciones, ciclos, programas especiales, encuentros y charlas.

Diciembre

Milagros Madiedo Directora del Instituto Jovellanos

«El Jovellanos forma parte de la vida de muchos »

El Instituto Jovellanos es toda una institución. Es protagonista del mes de diciembre por la celebración del 225 aniversario de un centro que ha formado a miles de estudiantes con la misma esencia de sus inicios. Milagros Madiedo es la actual directora del instituto, que ha contado a lo largo de su historia con 43 directores. «Forma parte de la vida de muchas personas y es un orgullo que recuerden al centro con cariño y que agradezcan la formación recibida», considera Madiedo. Añade que, pese a los cambios de sede, el centro conserva intactos sus principios jovellanistas, algo que se trasmite de generación a generación. «Nos sentimos muy valorados y queridos por los gijoneses, prueba de ello es que las actividades que hemos organizado por el 225 aniversario han tenido mucha afluencia de gente».