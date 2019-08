Un balcón con límite de aforo para la lectura del pregón Saúl Craviotto lee el pregón de 2018 acompañado por la alcaldesa y concejales de todos los partidos. / D. ARIENZA Protocolo comunica a la oposición que «por seguridad» este año solo acompañarán a la pregonera la regidora y el edil de Festejos I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 8 agosto 2019, 01:08

La pregonera, la alcaldesa y el edil de Festejos. Es el límite de aforo que tendrá mañana el balcón del Ayuntamiento durante la lectura del pregón de la patinadora Sheila Posada con el que dará inicio la Semana Grande. A diferencia de los últimos años, los representantes del resto de la Corporación no podrán asomarse junto a ella, «por razones de seguridad». Y así se le ha trasladado ya a los grupos políticos, cuyos portavoces sí podrán posar antes con la pregonera para la foto de familia en el salón de recepciones.

Desde 2011, cada vez que hay elecciones municipales aumenta el número de partidos que entran en el Ayuntamiento. Ya son siete. Pero lo que no crece es el balcón municipal, en el que ya el año pasado los concejales que acompañaron a Saúl Craviotto «estaban casi a presión». Si a ellos se suma un nuevo portavoz municipal, el de Vox, se multiplican tanto los problemas de espacio -«no caben»- como estructurales, pues los informes técnicos apuntan a que «no es adecuado» que coincidan más de seis o siete personas.

La decisión no ha sentado bien en algunos partidos, que creen que esta medida únicamente tiene como objetivo centrar el protagonismo en la alcaldesa. «Aunque todos los grupos representan a la ciudad, este año solo saldrá ella al balcón. Parece ser que como somos muchos partidos y el balcón está antiguo, hay riesgo de que se caiga», criticó Jesús Martínez Salvador. «Esperemos que lo arreglen antes de junio, porque no me imagino a los jugadores del Sporting saliendo de uno en uno cuando toque celebrar el ascenso», ironizó. Ángeles Fernández-Ahúja, del PP, cree que «todos los partidos con representación deben poder participar en ese acto como hasta ahora, siempre y cuando se garanticen la seguridad y estabilidad del balcón». Eladio de la Concha, de Vox, recuerda que «en otros eventos han salido representantes de casi todos los grupos» y confía en que «nos den explicaciones, que no sé si serán convincentes». En Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola señala que «no haremos polémica de esto». «Los protagonistas de las fiestas son los gijoneses. Y la del pregón, Sheila Posada. Como si está ella sola».