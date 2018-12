Banco de apuntes, leds para campos de juego y asesor de pintalabios 'Light it up', premiados a la mejor presentación en inglés. / A. R. La Facultad de Comercio entrega los premios del concurso 'Gijón Campus Emprendedor' a tres aplicaciones ideadas por los alumnos ÁNGELA RODIL GIJÓN. Martes, 11 diciembre 2018, 02:02

'Labbra Natura', 'Light it up' y Usocial' fueron los grupos de estudiantes galardonados en el concurso 'Gijón Campus Emprendedor' en el marco de las vigésimas jornadas de proyectos empresariales universitarios. Fueron nueve los grupos de estudiantes que se presentaron a la convocatoria de la Facultad de Comercio, pero solo tres obtuvieron el premio. A la mejor presentación en inglés ganó 'Light it up'. El proyecto, explicaron, consiste en «unas canchas con unos huecos que delimitarían los campos de juego: fútbol, baloncesto, balonmano... Cada uno está delimitado por luces led y, gracias a una aplicación, eliges el campo que quieras».

La mejor presentación en español fue para 'Usocial'. «Como la vida universitaria ya es demasiado difícil para los estudiantes, con nuestro proyecto intentamos resolver todas sus preocupaciones, tales como crear un banco de apuntes, compartir coche o cualquier otro aspecto de interés común entre ellos», explicaron. Y por último, con 'Labbra Natura' crearon «un laboratorio de labiales personalizados y cien por cien ecológicos, donde guían a los clientes en la selección de tono, olor y propiedades específicas para el cuidado de los labios». Cada grupo recibió diploma y 150 euros.

Tres Medallas de Plata

Los alumnos de la Facultad de Comercio no fueron los únicos galardonados. En el acto que puso fin a las jornadas se hizo entrega de la Medalla de la Plata a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica y al Ayuntamiento por Gijón Impulsa. Estas entidades, destacaron, «llevan años evaluando los proyectos realizados por los estudiantes y proporcionando una fantástica dosis de realidad al trabajo realizado dentro de las aulas».

Daniel Suárez, CEO de Zapiens y Miguel Millán, director de Adaro Tecnología, participaron al inicio en una mesa redonda en la que mostraron a los futuros empresarios las diferencias entre trabajar en una empresa familiar y en una internacional.