Un banco deberá compensar a un accionista por bajar el valor de cada acción a cero O. S. GIJÓN. Martes, 17 septiembre 2019, 03:22

El titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón, Luis Roda, ha condenado al Banco Santander a indemnizar a un accionista por los daños sufridos a consecuencia de la reducción a cero del valor de las acciones. El fallo judicial a favor del demandante, representado por el abogado Jorge Pérez Alonso, no anula la adquisición porque no se compraron en la ampliación de capital (y ello impide demandar al banco por falta de legitimación pasiva), pero estima la condena por daños debido a que la información ofrecida por el banco sobre su situación no era la correcta.

«Resulta claro que la información facilitada por la entidad bancaria a sus potenciales clientes y a los adquirientes de acciones no fue ni cierta ni correcta, y si bien cualquier persona que invierte en bolsa sabe que el buen éxito de la operación está sujeto a numerosos factores, algunos de los cuales son previsibles y otros no, lo que no cabe admitir es que la entidad oculte datos esenciales y no ofrezca una imagen fiel de su situación económica y sus expectativas», recoge la sentencia, que estima íntegramente la pretensión del cliente.