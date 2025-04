Los bancos arcoíris de Gijón son, para la alcaldesa, «una acción humilde pero significativa»

EUROPA PRESS Lunes, 22 de junio 2020, 13:29 Comenta Compartir

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha destacado este lunes que el pintar bancos con la bandera arcoíris simboliza el apoyo de la ciudad a la diversidad sexual y en todos los aspectos de la vida, y el hecho de que sean diez distribuidos por cinco zonas, potencia esta acción.

«Es una acción que es muy humilde pero muy significativa», ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la visita al parque de La Serena, en el barrio del Llano, donde se ha pintado uno de esos bancos. La regidora gijonesa, asimismo, ha explicado que esta iniciativa da cumplimiento a un ruego presentado por Podemos-Equo Xixón el pasado mes de enero y coincide ahora a pocos días de la celebración del Día del Orgullo LGTB, el próximo día 27.

González también ha señalado que debido a la pandemia de la COVID-19 se tuvieron que cambiar los planes iniciales, que incluía implicar a centros educativos en pintarlos, cuando ahora lo ha tenido que hacer la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa).

También se pidió a asociaciones vecinales que dijeran si querían en sus barrios poner estos bancos, y de ahí la ubicación de los mismos, aunque todavía hay alguna petición sin cubrir, como es el barrio de El Coto.

Actualmente los diez bancos se distribuyen en las siguientes zonas: parque de La Serena, Nuevo Roces, Cimavilla, Polígono de Pumarín y parque de las Cocheras.

La alcaldesa ha precisado que se han buscado bancos listados, aunque son los que menos hay en Gijón actualmente, porque es mejor para reflejar la bandera arcoíris.

A su juicio, en este momento donde los discursos de exclusión están tan vigentes, es importante reflejar que Gijón tiene plena personalidad a favor de la identidad y la diversidad de orientación sexual de libertad de las personas.

Unido a ello, ha destacado que «dan mucha alegría y un mensaje de inclusión» de que todo el mundo estamos en todos los sitios, como tiene que ser.

Y ante las críticas sobre que se trata de un derroche de dinero, ha puntualizado que los bancos es importante barnizarlos o pintarlos todos los años.

De hecho, ha llamado la atención sobre la «poca conservación» del mobiliario urbano que se encontraron cuando accedieron al Gobierno local. No ha dudado en que puede que haya gente que prefiere una pintura marrón a una de colores, pero «decir que es un derroche me parece un poco exagerado», ha asegurado. Se ha preguntado, a este respecto, si es que se supone que es que no los debamos pintar o barnizar.