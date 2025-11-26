La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón El jefe superior de Policía Nacional de Asturias, Jorge Ignacio Moreno, alerta del «pico de la actividad delictiva de las últimas semanas» y señala que se están volcando para detenerles

La banda de ladrones de chalés que trae en jaque a las fuerzas de seguridad en las últimas semanas ha vuelto a actuar en Gijón. Los asaltantes accedieron al menos a una vivienda de la zona del Infanzón, en la parroquia de Somió. Siguieron el mismo patrón: entraron una vez anochecido, entre las seis de la tarde y las nueve de la noche, forzaron una ventana y una vez en el interior, registraron las estancias en busca de dinero y joyas.

La vertiginosa actividad delincuencial de la banda ha motivado el refuerzo de la vigilancia en la zona rural del concejo de Gijón, el más castigado en cuanto a objetivos del grupo criminal. El jefe superior de Policía Nacional de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain, apuntaba este miércoles en Oviedo, durante unas jornadas con policías locales, que «hay un pico de actividad delictiva y se están poniendo todos los medios posibles, tanto preventivos como represivos».

«Trabajamos en coordinación con la Guardia Civil –parte de los robos se han registrado en demarcación de la Benemérita– y las policías locales para el trabajo preventivo y si no llegamos a tiempo, activar las investigaciones para intentar acabar con este problema que sí que es cierto que ahora en estas últimas semanas nos está ocupando», añadió el jefe superior, quien considera que «evidentemente un robo en una vivienda, y encima si hay moradores en ese momento dentro, genera mucha preocupación y alarma social».

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a un grupo especializado itinerante que se desplaza entre comunidades autónomas para cometer los robos en busca de dinero en efectivo y joyas de valor que puedan sacar con rapidez al mercado negro. En las tres últimas semanas han cometido aproximadamente una veintena de robos, la mayoría de ellos en el concejo de Gijón: Somió, Castiello, Cabueñes, Deva y La Camocha.

Seleccionan viviendas que creen que en esos momentos están vacías, si bien en al menos dos ocasiones entraron en chalés con los moradores dentro. Huyeron rápidamente al detectar su presencia.

Medidas de autoprotección

Las fuerzas de seguridad recomiendan a los ciudadanos tomar las medidas de autoprotección adecuadas, aunque la salida del domicilio sea por poco tiempo: activar los sistemas de alarma, dejar puertas y ventanas cerradas y alguna luz encendida.