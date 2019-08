Una banda menuda con mucho fuelle Miembros de todas las bandas junto al concejal de Cultura, Alberto Ferrao, presentaron el festival en la Casa de la Palmera. / JOSÉ LUIS RUIZ El grupo infantil de gaitas Magüeta abre el festival con un concierto en la calle«Es un sonido para dejarse llevar por los matices», destaca el concejal de Cultura sobre el encuentro JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 8 agosto 2019, 01:08

El XIX Festival de Bandes de Gaites Villa de Xixón ha llegado a la ciudad. Para abrir boca ayer la Banda de Gaitas Infantil Magüeta dio un recital en la plaza de Italia ante un público muy numeroso y entregado. A pesar de que la lluvia también quiso dar la bienvenida al festival, los magüetos no se acobardaron y empezaron su concierto con puntualidad. Aunque no pudieron tocar todo su repertorio, los ánimos no decayeron y dieron una buena muestra de lo que van a encontrar durante estos dos días de música celta. «Tienen mucho mérito porque tocan un instrumento de adultos y la afinación que consiguen es muy difícil. Además, conseguir juntar a chavales de estas edades es realmente complicado», explicó su director, José Luis García.

La banda infantil es filial de la Banda Villa de Xixón y actúa como su cantera. En realidad su nombre ya da una pista. «Magüeta es una vaca pequeña aunque no exactamente un ternero», puntualizó García. Los 25 miembros tienen unas edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y todos llevan tres o cuatro cursos en la escuela de gaitas. En su repertorio incluyen pasodobles asturianos, danzas primas, el himno de Asturias y curiosamente, el 'Blowin' in the wind', del Nobel de Literatura Bob Dylan. «Todos los años tenemos que hacer una adaptación de alguna de las canciones del verano. Hemos hecho ya el 'Despacito' y el 'Baby shark'», explicó el director de la banda.

Casi una docena de bandas asturianas e internacionales llevarán la música por todos los rincones de Gijón. «Un sonido para dejarse llevar por los matices», describió Alberto Ferrao, concejal de Cultura durante la presentación. La Casa de la Palmera acogió ayer la puesta en marcha del festival que empezó con una previa el día 5. La Banda de Gaitas Villa de Jovellanos ofreció una muestra en el paseo de Begoña que reunió a numeroso público que, sorprendido, terminó animándose a mover el cuerpo al ritmo celta de la banda.

Conciertos sincronizados

Los días grandes del festival son hoy y mañana. «Se ha convertido ya en un referente de la ciudad y que este año cumple 19 años, como un mozo que llega a la edad adulta», comparó Ferrao. Los actos de hoy se reparten en dos escenarios diferentes. Por un lado los distintos rincones de la ciudad y por otro el Tendayu del Pueblo de Asturias. A las seis de la tarde habrá tres conciertos sincronizados: en el paseo de Begoña actuará Arvorig Breizh Band, de Bretaña; la plaza del Marqués es el escenario escogido por Bagad Vannes Melinerion, también desde Bretaña; y no muy lejos de allí, en los Jardines de la Reina, la banda gallega Xinzo de Limia, «una de las mejores bandas de gaitas de Galicia» según los expertos.

Desde las cuatro y media de la tarde, el Tendayu del Pueblo de Asturias acoge la folixa intercéltica que ofrece un taller de baile tradicional, actividades para los más pequeños, un espectáculo de magia celta y dos conciertos a cargo de los escoceses Project Smok y los gallegos Anxo Lorenzo Band.

Mañana, durante la tarde varios grupos actuarán por la ciudad para culminar, tras el pregón de las fiestas, con la tradicional gala en la plaza Mayor en la que todas las bandas darán lo mejor de sí durante hora y media. La organización ha prometido que «habrá sorpresas con las actuaciones». Habrá que acudir para descubrirlas.