La Banda Municipal de Música puso la banda sonora Fotografía proyectada en recuerdo de Álvarez Areces. Domingo, 30 junio 2019, 02:41

La Banda Municipal de Música puso un año más la banda sonora de la entrega de premios en una ceremonia conducida por Leticia Quintanal, jefa de prensa del Ayuntamiento. Entre vídeo y vídeo de cada persona, colectivo o institución distinguida la banda gijonesa tocó, desde el foso del teatro, piezas conocidísimas como 'My Way' de Frank Sinatra, el 'Don't Stop Me Now' de Queen, 'I will survive' de Gloria Gaynor, 'el 'Dancing Queen' de Abba, el 'Staying Alive' de los Bee Gees, y el emotivo 'You'll be in muy heart' de Phill Collins para la película de Disney 'Tarzán'.