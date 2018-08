Banda sonora para animar la noche Poniente. El público disfrutó de la música mientras esperaba por los Fuegos. / AURELIO FLÓREZ Tras los Fuegos, otras dos orquestas protagonizaron actuaciones simultáneas en el paseo de Begoña y el barrio de El Llano Poniente baila al ritmo de Assia mientras Los Desiempre reaparecen en el Botánico EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:03

Poco antes de las diez y media de la noche miles de verbeneros ya se congregaban en la explanada de Poniente. El escenario esperaba a una orquesta que gusta tanto en la ciudad que cada verano toca varias veces: el grupo Assia. Su variado repertorio mueven a cualquiera. En el inicio de la noche, predominaban las cumbias. Irene Montes y Yolanda Kelly, de Gijón, se movían al ritmo de 'Ana María'. «Ya habíamos venido antes, la orquesta de antes de los Fuegos da mucho ambiente y hace la espera más amena», decían. Y es que a las 23.45 pararon la música, no fuera a entorpecer el sonido de los Fuegos, pero retomaron a las doce y media, y siguieron la fiesta, ya de corrido, hasta las dos de la madrugada. Anoche las verbenas se multiplicaban. En el paseo de Begoña y el barrio de El Llano, las orquestas La Ola y Disco Móvil Exclipse demostraron que en la noche de los Fuegos no solo se baila en Poniente. Aunque el tirón de Assia llevó a muchos, como Elisabeth Flores y sus hijos Juan Diego y Vicente, de ocho y doce años, a este escenario. «Esto ye el calentamiento de antes de los Fuegos», decían desde la orquesta.

En la Terraza del Botánico, marcaba el ritmo Son del Carmen, seguidos de unos gijoneses de pro que tocan un rock al que, aunque suene al Estados Unidos de los años setenta, no le falta el toque 'playu'. Cuando Los Desiempre, que como su propio nombre indica no necesitan más presentación, fueron a probar sonido a media tarde ya habían vendido la mitad de las entradas, algo nada desdeñable en una noche como la de los Fuegos.

Se preparaban para un concierto difícil: el primero con tanto público desde que falta Luis Enrique Cuervo García, 'El Mariñán', que «cuando se puso malín obligó a Nacho a prometer que seguiríamos tocando... Y en eso estamos, si acaso más unidos que nunca», confesaba la vocalista Marta Álvarez antes de salir a escena. Precisamente ayer se cumplía un mes desde que le dieron el último adiós en San Lorenzo. «Hemos tenido que quitar canciones del repertorio porque no las puedo ni cantar de la llorera que me entra». No faltó, eso sí, 'Muiles en el Piles', popular hit sidrero nacido por un pique de sobremesa que versiona el tema de los Creedence 'Proud Mary'. ¿Cantaría hoy 'El Mariñán' a las manchas de San Lorenzo? «¡Seguro! Le quedó a medias una canción sobre el Jardín que iba a ser un temazo, si la encontramos a lo mejor acabábamos cantándola en el homenaje del Savoy... o incluso en el Jovellanos».