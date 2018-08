Bandera roja en San Lorenzo por el fuerte oleaje y las corrientes El baño estuvo prohibido durante la tarde en la mayor parte de la playa. / JOAQUÍN PAÑEDA Las mareas de hoy superarán los cuatro metros de altura, aunque no llegarán al máximo de 4,57 metros registrado el pasado 13 de agosto A. COLLADO / Ó. PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:12

Quienes ayer buscaron la ayuda cómplice del mar para aliviar los veintiocho grados de temperatura que marcó la ciudad no lo tuvieron fácil. La bandera roja ondeó durante buena parte de la jornada en la zona central del arenal y en la del Piles. Solo La Escalerona, presidida por una bandera amarilla, permitía el baño, aunque con la debida precaución. Salvamento explicó que la prohibición se debió al intenso oleaje y a las fuertes mareas, que hacían peligrar la seguridad de los bañistas.

No todos los asiduos a la zona central de la playa y a las escaleras más altas se quedaron sin chapuzón. Pero solo los madrugadores pudieron adentrarse en esta parte del Cantábrico. Por la mañana, decenas de bañistas se lanzaron sin dudar al agua, a pesar de la densa bruma que dificultaba notablemente la visibilidad.

Cabe recordar que en esta época del año suelen registrarse algunas de las mareas más altas del año, como ocurre también en los meses más crudos del invierno. Tanto ayer como hoy, las mareas superarán los cuatro metros de altura. Sin embargo, aunque normalmente el récord estival se alcanza en la segunda mitad de mes, la máxima este verano se registró el pasado día 13, con 4,57 metros. Las denominadas mareas de San Agustín suelen tener lugar a finales de agosto, pero no hay que olvidar que el flujo del mar depende en mayor medida de la acción gravitatoria de la luna que de la del sol, y sus calendarios no coinciden. Así, un mes lunar tiene 29,53 días solares, lo que explica que las mareas de San Agustín o la Semana Santa no siempre caigan en la misma fecha. En las fases creciente y menguante, las mareas son más pequeñas y se llaman mareas muertas. En cambio, cuando hay luna nueva y llena, el sol y la luna se alinean y las mareas son mayores, las vivas.