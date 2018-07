Los bañistas habituales piden soluciones urgentes porque la playa «da asco» Concentración en el Muro contra la suciedad en la playa de San Lorenzo. / JOAQUÍN PAÑEDA Un grupo de usuarios se concentró en La Escalerona para protestar contra la suciedad en el agua y urgir la puesta en marcha de la depuradora I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 22 julio 2018, 03:45

Bañistas habituales de la playa de San Lorenzo, «de los que venimos todos los días que podemos a lo largo de todo el año», se concentraron a primera hora de esta tarde junto a la Escalerona para protestar contra los problemas de grasas y suciedad que se han venido repitiendo desde el principio del verano en el principal arenal de Gijón. Bajo el lema 'Por una playa limpia, depuradora ya', y acompañados por la música de la charanga Ventolín, quisieron dejar patente su malestar con una situación para la que reclaman soluciones a las administraciones.

«Con todo lo que está pasando, tenemos miedo», explicó Amalia González, quien hizo de portavoz de los manifestantes. «A simple vista, nos da asco. Y no sabemos las repercusiones que puede tener en la salud», añadió. Esta usuaria relató cómo a finales de mayo, «cuando entró toda aquella lengua de palos y barro, salí corriendo del agua porque no sabía lo que pasaba» e indicó que desde entonces «unos días está mejor y otro peor». Pidió que mientras no se encuentre un remedio a este problema, «que nos vayan dando unos baremos de posibilidad de baño, porque no lo sabemos. Es según olemos o según vemos. Miramos, nos metemos, si nos da asco salimos, si no seguimos un poco... Porque las muestras tampoco sabemos cuándo las cogen ni cómo».

Otra de las manifestantes lamentaba la falta de «claridad y transparencia» y criticaba que «todo lo que se está haciendo es a espaldas de la ciudadanía». Acusaba a las administraciones de «mentir» cuando niegan que haya problemas de salud relacionados con la situación de las aguas de baño y aseguraba que «cuando hablas con los médicos, te dicen que están hasta arriba de conjuntivititis, dermatitis e historias de esas. El agua no está bien, no sé de dónde sacan lo de 'excelente'».