El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La marquesa de la Vega de Anzo, fallecida en Madrid a los 78 años. P. C.

La estirpe de banqueros e industriales que impulsaron Asturias y más saben de opas

La marquesa de la Vega de Anzo, fallecida en Madrid a los 78 años, pertenecía a una de las sagas más destacadas en la vida económica y financiera de la región, detrás de entidades como el Banco Herrero e Hidrocantábrico

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:37

Comenta

Pilar González del Valle y García de la Peña, IV marquesa de la Vega de Anzo, fallecida durante la madrugada del martes en Madrid a los 78 años ... a causa de un aneurisma, «deja un hueco imposible de llenar», en palabras de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Una ausencia que también se dejará sentir en Grado, donde los grupos municipales emitieron un comunicado conjunto de condolencia en el que quisieron agradecer «su labor en beneficio del concejo» y recordaron que «tanto ella como el resto de la familia han venido apoyando las actividades del Ayuntamiento y de diversas asociaciones y clubes moscones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  3. 3 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  4. 4 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  5. 5 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La estirpe de banqueros e industriales que impulsaron Asturias y más saben de opas

La estirpe de banqueros e industriales que impulsaron Asturias y más saben de opas