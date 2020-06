La polémica petición de un bar de Gijón: «No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos» Además de colocar el cartel en la barra, los encargados colgaron una fotografía en sus redes sociales lo que ha desatado las críticas de los colectivos feministas. El local ha retirado el cartel y ha pedido disculpas GUILLERMO MAESE Gijón Miércoles, 10 junio 2020, 19:25

Un bar de ocio nocturno de Gijón se ha visto envuelto en una polémica machista en las últimas horas. La razón es que, durante la jornada de ayer, los encargados del Saurom colgaron un cartel en la barra del local con una polémica petición: «No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse antes las manos». Además, lejos de arrepentirse, subieron a sus redes sociales una fotografía del citado cartel.

La imagen ha generado que varios colectivos feministas y los propios clientes muestren su rechazo al desafortunado mensaje. «Legitimar y blanquear la violencia y el acoso sexual en forma de chistes dice muy poco de vosotros, un local de ocio nocturno al que mayoritariamente acuden jóvenes (algunos menores de edad, pero eso ya no es cosa nuestra). No entendemos muy bien a qué tenemos que esperar para que este tipo de 'chistes' desaparezcan, ¿a que la camarera sea realmente acosada? Quizás para entonces será tarde, y desde luego vosotros no os haréis responsables de eso», ha asegurado en un comunicado el colectivo Mujeres Jóvenes de Asturias. Tras instarles a retirar el cartel, les ha instado a «considerar qué clase de mensaje queréis mandar a la juventud gijonesa y si queréis formar parte de la erradicación de la violencia sexual o si queréis perpetuarla».

También el Conseyu de Mocedá de Gijón reaccionaba: «Comportamientos como este son solo un ejemplo más de lo necesario que es educar en igualdad».

Veinticuatro horas después de su publicación, los propietarios del local nocturno han pedido disculpas a través de la red social Instagram. «Ayer cometimos un error muy machista y por ello queremos pedir perdón», afirman. Al mismo tiempo, aprovechan en el mismo para mostrar su compromiso en la lucha contra el machismo, la xenofobia y la homofobia.