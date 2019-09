«Quiero dejar claro que simplemente compartí un texto que me gustó», dice el barrendero de Gijón El texto viral atribuido a Julio Cao de la Fuente pertenece a Cristina González Moya EL COMERCIO Gijón Domingo, 1 septiembre 2019, 16:17

El texto viral atribuido a Julio Cao de la Fuente, un barrendero de Gijón, que publicó a través de su perfil de Facebook pertenece, en realidad, a Cristina González Moya, escritora natural de Mula (Murcia) y jefa de redacción de Aranjuez Magazine, donde se publicó originalmente el día 17 de agosto.

Esta escritora confiesa que «todas las mañanas me cruzaba con los barrenderos de mi pueblo» y decidió hablar con ellos para intentar «dignificar su profesión» a través de sus testimonios. «Quería reflejar el sentimiento, tardé un mes en redactarla y por eso me ha dolido mucho», que hayan copiado esta «carta», como ella prefiere llamar a la reflexión en cuestión.

La escritora asegura que habló con el barrendero gijonés y este «se sintió ofendido y se negó a borrar la publicación». Sin embargo, dicha carta, «por cambio de configuración de privacidad o por eliminación», ya no está disponible en el perfil de dicho trabajador según versa en la red social. «No sé si quiere su minuto de gloria, yo no lo quiero», remata Moya, que sí reivindica la autoría del escrito.

Por su parte, Julio Cao de la Fuente, ha explicado a EL COMERCIO que «en ningún momento dije ni quise apropiarme del texto. Compartí una publicación, con la que me siento muy identificado, a través de Facebook. Luego se hizo viral y me sorprendí mucho». El barrendero de Gijón añade que «no eliminé la publicación, solo he puesto mi perfil en privado, pues a raíz de esto estoy recibiendo muchos comentarios y yo quiero estar al margen». Y aclara que, «la escritora no se puso en contacto conmigo. Pero quiero zanjar todo esto y dejar claro que el texto no es mio, simplemente compartí un escrito que me gustó».