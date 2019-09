«Hay barrios que van a pagar más por un servicio de basuras que no tienen» La Federación de Asociaciones Vecinales se opone a la subida de la tasa, «improcedente» dada la «deficiencia» en la recogida de residuos P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:15

«No puede ser que algunas zonas de la ciudad vayan a pagar más por un servicio de basuras que no disfrutan». La Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) rechazó ayer «de forma unánime» la propuesta de subida del 10% en la tasa de basuras planteada por el equipo de gobierno al considerar que se trata de una medida «excesiva e improcedente» a tenor de las actuales «deficiencias» en materia de limpieza y recogida de residuos que, afirman, llevan años padeciendo varios barrios de la ciudad.

Los vecinos, que el martes celebraron la reunión de su junta directiva, creen que esta nueva ordenanza fiscal, todavía por aprobar, no está plenamente justificada ni responde a un criterio objetivo. «Se trata de una subida generalizada de los servicios que no solo no está siendo consensuada con los grupos municipales o con el movimiento vecinal, sino que además no se ve luego reflejada en mejoras en la limpieza de los barrios», argumentan.

Gran malestar

Desde la FAV aseguran que el malestar en las asociaciones vecinales es «grande y patente» puesto que, aunque valoran el esfuerzo de Emulsa, «no compartimos una política de subidas que no repercute en el día a día de las personas. «Lo único que pretende el PSOE con este tipo de medidas es maquillar la nefasta política de reciclaje con la que actualmente cuenta la ciudad, a lo que se sumala falta de un plan concreto en materia de tratamiento de residuos», advierten.

No ha gustado tampoco en la federación que la subida tributaria sea presentada por un gobierno socialista que, afirma, hace solo un año que planteó una propuesta contraria, en aquel momento bajo su papel de oposición, a la que ahora como gobierno presenta. «No se puede cambiar de parecer en tan poco tiempo», señala la FAV.