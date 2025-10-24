El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte de los 300 integrantes de la asociación vecinal Santa Bárbara posan delante del local.

Barrios y parroquias de Gijón: Santa Bárbara

Una ciudadela plena de vida pero que «necesita más limpieza»

Huertos y energía. Los 700 vecinos de Santa Bárbara presumen de «las zonas verdes que hemos creado y del proyecto comunitario energético 'Asoleyar'»

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:52

En 1874 se constituyó la Sociedad de las Minas y Fábrica de Moreda y Gijón. Algunos años después, en 1899, la fábrica fue adquirida por ... la Sociedad Industrial Asturiana, Santa Bárbara, con José Tartiere Lenegre como principal accionista y que puso el foco en buscar un lugar donde vivieran sus trabajadores. El pasado 1 de mayo se cumplieron 67 años de la entrega de llaves de las 202 viviendas del Grupo Santa Bárbara, cuyo proyecto firmaron los hermanos Somolinos en la zona este de Gijón. Las casas, de planta baja (62 metros cuadrados), cuentan con pequeño huerto trasero. «El poblado enmarcado dentro de un muro, cual la Galia de Astérix y Obélix, tiene con un singular diseño de calles estrechas que también ha marcado la idiosincrasia de las personas que aquí vivimos», explica el vicepresidente de la asociación vecinal Santa Bárbara, Ángel Pérez.

