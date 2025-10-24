Una ciudadela plena de vida pero que «necesita más limpieza»

En 1874 se constituyó la Sociedad de las Minas y Fábrica de Moreda y Gijón. Algunos años después, en 1899, la fábrica fue adquirida por ... la Sociedad Industrial Asturiana, Santa Bárbara, con José Tartiere Lenegre como principal accionista y que puso el foco en buscar un lugar donde vivieran sus trabajadores. El pasado 1 de mayo se cumplieron 67 años de la entrega de llaves de las 202 viviendas del Grupo Santa Bárbara, cuyo proyecto firmaron los hermanos Somolinos en la zona este de Gijón. Las casas, de planta baja (62 metros cuadrados), cuentan con pequeño huerto trasero. «El poblado enmarcado dentro de un muro, cual la Galia de Astérix y Obélix, tiene con un singular diseño de calles estrechas que también ha marcado la idiosincrasia de las personas que aquí vivimos», explica el vicepresidente de la asociación vecinal Santa Bárbara, Ángel Pérez.

«Es una ciudadela en la que todos nos conocemos y cuidamos. Desde la asociación promovemos muchas actividades como pilates, yoga, talleres, excursiones gastronómicas y culturales y fiestas como la del magüestu o antroxu», destaca. «Nos sentimos muy orgullosos de los huertos ecológicos que hemos creado hace dos años detrás del local asociativo así como de una pequeña biblioteca púbica exterior», anota. Además, en el barrio han apostado por un proyecto energético, 'Asoleyar', que esperan que vea la luz antes de final de año «si conseguimos una docena de socios más que esperamos que se unan para poder producir energía fotovoltaica», explica el vicepresidente.

Teresa Adeva lleva siete años viviendo en el barrio «y no puedo estar más encantada. Tengo una niña que vive como en el pueblo. Es feliz. Todo el mundo la cuida y aquí tiene parque y pista deportiva donde le encanta patinar. Eso sí, el Ayuntamiento nos tiene un poco abandonados en cuestión de limpieza y nosotros nos hemos tenido que ocupar de ello. Hemos desbrozado algunas zonas y colocado flores y plantas que den alegría». En la misma línea opina Pablo Martínez. «El barrio necesita un repaso. Hay muchas zonas descuidadas y además últimamente está muy masificado y no hay donde aparcar. Además, tenemos un basurero ilegal que deberían quitar y queremos que nos pongan alumbrado navideño».

A quien no mueven de Santa Bárbara es a María de los Milagros Ferrer. «No hay lugar para vivir mejor, pero hay muchos mayores y necesitamos un centro social», destaca.

Badenes para el tráfico

Carme García se mudó hace 20 años desde Nuevo Gijón y encontró una familia entre los vecinos del poblado. «Me apunto a todas las actividades. Además, promueven mucho nuestra cultura y el asturiano. Eso sí, yo pediría que coloquen badenes porque hay mucho tráfico y los coches pasan muy rápido», incide esta vecina.

El idilio de María Ángeles Alonso con la ciudadela no comenzó de la mejor manera. «Yo llevo aquí 33 años. Trabajaba en la fábrica de tabacos y vivía en Cimavilla, pero mi marido enfermó y tuve que buscar una casa. Fue entonces cuando me mudé aquí. Desde el principio todo el vecindario se volcó conmigo y aunque me he quedado viuda y mi hija me dice que viva más cerca de ella, aquí he creado una segunda familia. Además, estoy muy entretenida porque hago cursos en la asociación, toco la pandereta y me siento viva. Solo pido al Ayuntamiento que nos ayuden a hacer más actividades», comenta.

Con motivo de la fiesta de la patrona de Santa Bárbara, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre, la asociación invita a todos los gijoneses a conocer el poblado, disfrutar de las actividades (vermú musical, juegos, talleres...) y por supuesto, participar en la tercera Carrera Refosta en la que este año darán de regalo un acebo pequeño. «Y habrá alguna sorpresa más», remarca Pérez.