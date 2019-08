«La basílica es un icono de Gijón y punto de encuentro para sus habitantes» Manuel Robles, en el interior de la basílica con el Cristo recuperado al fondo. / JOAQUÍN PAÑEDA Manuel Robles Freire | Rector de la basílica del Sagrado Corazón de Jesús «La gente sigue creyendo y practicando. La sociedad está más secularizada, pero el mensaje de fraternidad continúa calando» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 01:43

Regresó a Gijón el pasado 16 de septiembre para hacerse cargo de la basílica del Sagrado Corazón y uno de sus primeros logros fue recuperar dos piezas muy queridas por los gijoneses, el sagrario y el Cristo del escultor Miguel Blay, que en 1998 la Compañía de Jesús se llevó a la parroquia de la Merced, en Burgos. Miguel Robles (Pola de Gordón, 1950), periodista (fue responsable de comunicación del anterior arzobispo, Carlos Osoro) y sacerdote tiene grandes planes para la 'Iglesiona'.

-Lo suyo fue casi, si me permite, llegar y besar el santo.

-Todos los rectores trabajaron en este tema. Una persona que trabajó y que hizo mucho por ello fue Julián Rojo, también Javier Gómez Cuesta (párroco de San Pedro) se molestó mucho. Por supuesto, Carlos Osoro dio muchas vueltas en este sentido y sin la implicación del actual arzobispo, Jesús Sanz Montes, se habría alargado más el asunto. En definitiva, yo he recogido el fruto pero la labor la han hecho mis antecesores.

-Es decir, que hubo varios protagonistas...

-Sí. También los jesuitas, que han devuelto el sagrario y por tanto hay que darles esa importancia, y, por supuesto, la gente de Gijón. Esta zona siempre ha tenido claro que era de aquí, que ellos habían pagado el Cristo aunque se acabara donando y, también, el sagrario, una pieza del siglo XX de plata maciza y de las mejores de España. Contribuyeron con su dinero y con objetos de plata, como cuchillos, tenedores, cuchillos... En aquel momento, sin esas donaciones no hubiera sido fácil.

-¿Cómo reaccionaron los fieles al regreso de las piezas?

-Con gran alegría. Todo esto se llevó con mucha discreción, por lo que cuando vieron el sagrario y el Cristo de la Paz en su sitio, como habían estado toda la vida, se llevaron una gran sorpresa. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, «la ciudad se llenó de alegría»; en este caso al recuperar dos piezas muy valiosas.

-¿Usted sabía que iban a volver?

-Sabía que se iban a recuperar más bien pronto que tarde, pero no sabía la fecha. Pensaba que sería en este curso y me llevé un poco de sorpresa cuando una semana antes me avisaron. Creía en su vuelta, pero fue más rápida de lo que yo esperaba.

-Aunque la basílica ya no dependa de ellos, los jesuitas dejaron una importante impronta en la ciudad...

-No hay que olvidar que los jesuitas han estado aquí 80 años y en un momento religiosamente muy bueno; después de la guerra y durante los años 60, 70 u 80. Durante años tuvieron además la Universidad Laboral y un colegio, y la basílica era el centro de su actividad pastoral. Para la gente de Gijón, sobre todo de esta zona del centro y de Cimavilla, tener cerca a los jesuitas, sacerdotes cultos, piadosos, de la Vía, ayudaba muchísimo a participar en las misas, las novenas, la Semana Santa o ejercicios espirituales. Aquí llegaron a vivir veinte. Muchos eran profesores del colegio y durante cierto tiempo hubo seis sacerdotes dedicados a la atención a la gente, cosa que hoy es imposible. Ahora estamos dos y no es lo mismo.

-Hay pocos sacerdotes.

-Asturias tiene casi mil parroquias, por lo que el arzobispo tiene que distribuir lo mejor que puede y es obvio que no nos podemos concentrar todos en las ciudades y tener los pueblos abandonados. Al no haber sacerdotes hay que ajustar, es inevitable.

-¿Por qué faltan vocaciones?

-Vivimos unos tiempos más tibios, digamos. Yo tengo esperanza de que en las próximas generaciones vayamos mejorando un poco. Este último año ha habido más seminaristas que en los tres o cuatro anteriores en España y en Oviedo tendremos unos veinte, un número discreto que hay que mejorar. Han muerto dieciséis sacerdotes y habría que tener, al menos, los necesarios para sustituirlos.

-La sociedad está cada vez más secularizada. ¿Sigue habiendo creyentes?

-La gente joven sigue creyendo y practicando. Puede haber quien se despiste, a quien le puede costar ir a misa o frecuentar los sacramentos. Pero esa luz que trae el Evangelio de fraternidad, de perdón, de preocupación por los demás y atención a los más débiles lo tiene todo el mundo y en todas partes. Y aunque la sociedad está más secularizada y puede haber menos gente en misa o confesándose, no hay que ser pesimistas.

«La gente es muy abierta»

-¿Cómo se tomó la llamada del arzobispo en la que le comunicaba su traslado desde Tazones?

-Llevaba cinco años ahí y me pareció bien porque siempre viví en Gijón, aunque he tenido que andar rodando y es una ciudad que me gusta. Me hizo ilusión porque es una iglesia importante y además de esta labor espiritual tiene otras labores culturales, musicales, de comunicación...

-¿Qué balance hace del tiempo que lleva en la ciudad?

-Me siento muy a gusto, la gente de Gijón es abierta, receptiva, agradable y expresiva y creo que yo también soy así. Me encuentro muy bien aquí. Es una ciudad con mar, y se nota.

-Tras haber recuperado el sagrario y el Cristo, ¿qué otros objetivos se marca?

-Hay que seguir cuidando tejados y vidrieras, así como el órgano. También me gustaría limpiar las paredes exteriores de la iglesia, que están deterioradas y muy sucias. Tenemos cursillos de cristiandad, un grupo de abuelas católicas, un coro... Son once grupos de gente muy receptiva y piadosa, con gran preparación cultural y espiritual, que me gustaría potenciar. La basílica es un icono de Gijón y tiene que ser un punto de encuentro de todas las parroquias y los gijoneses.