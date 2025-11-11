La batalla legal contra el hospital privado de Quirón en Gijón «durará años», prevé el abogado Marcelino Abraira El letrado tiene presentado varios recursos judiciales en representación de la sección sanitaria del sindicato CSI

Laura Mayordomo Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 00:40

Otro proyecto hospitalario, el que Quirónsalud pretende ejecutar en el barrio de Nuevo Gijón, tiene por delante un largo y tortuoso camino judicial que « ... durará años». Es lo que barrunta el abogado Marcelino Abraira, que ha presentado diversos recursos en representación de la sección sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como ante el Tribunal Supremo, el sindicato ha recurrido el convenio por el que el Ayuntamiento de Gijón y Quirón permutaron las dos fincas de Nuevo Gijón, de titularidad municipal, por unos terrenos en el entorno del Hospital de Cabueñes, necesarios para dotar de nuevos viales a la obra de ampliación. También ha recurrido la modificación del PGO por la que se busca cambiar de bien público demanial a patrimonial la clasificación de las fincas de Nuevo Gijón y el plan especial presentado por la empresa. Con cada recurso, tal y como avanzó EL COMERCIO, además, se han solicitado medidas cautelares ordinarias para tratar de suspender cualquier intento del Ayuntamiento de permitir las obras de construcción del hospital Quirón hasta que exista una sentencia firme. «Y eso puede tardar años», insiste Abraira, quien se muestra dispuesto a recurrir también ante el Supremo una hipotética denegación de esas medidas cautelares.

El abogado de la CSI ha basado su argumentación legal en que una administración pública no puede permutar unos terrenos que son públicos demaniales. Al hacerlo, afirma, está incurriendo en «fraude de ley». Solo en el caso de existir un interés general –y «aquí yo no lo veo por ninguna parte ya que el acuerdo es con una empresa privada para instalar un hospital privado»– se podría desprender de esos bienes, pero primero sería mediante subasta. Una permuta «sería lo último».

