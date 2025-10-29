Vivir la experiencia de estar en una trinchera: la batería militar de La Providencia, en Gijón, se abrirá a visitas

Aunque las obras en el parque de La Providencia ya finalizaron en verano, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, protagonizó este miércoles la primera ... visita institucional a la recuperada batería militar del Cabo San Lorenzo. Acompañada del concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y la directora general del área, María López Castro, la regidora se adentró por el entramado de pasadizos subterráneos de un antiguo polvorín con salida a una trinchera en muy buen estado de conservación construida a principios del siglo XX que, a su vez, desemboca en el puesto de tiro con vistas a la costa. La regidora vivió en primera persona la experiencia que formará parte de visitas guiadas con grupos reducidos a partir del segundo semestre de próximo años. Un recorrido de 28 metros que permitirá recrear la vivencia de estar en el frente de batalla prácticamente a los pies del mirador de La Providencia.

Las obras ejecutadas con fondos europeos para recuperar patrimonio militar en desuso en La Providencia desenterraron el pasado mes de marzo 20 metros de esta trinchera que se creía que solo existía en planos antiguos. El acceso a la batería de defensa del Cabo de San Lorenzo ha quedado protegido, a falta de completar su musealización, por muros de escollera rematados por sacos terreros al modo de su etapa bélica. «Aparecieron esos 20 metros de trinchera con los que no contábamos. La idea era reconstruir una trinchera de guerra, pero al final apareció casi intacta una estructura que conectaba el puesto de tiro con su búnker subterráneo», destacó Villoria. Este hallazgo, según los expertos, aportará valor a las futuras visitas al constituir por sí mismo «un testimonio histórico». Se trata de elementos de patrimonio militar hasta hace poco cubiertos por lodos que si bien eran conocidos por algunos vecinos de La Providencia, pero del que desconocían su existencia la mayoría de gijoneses.

La batería alta del Cerro, en semana y media

Moriyón en su desplazamiento a la zona este de Gijón se felicitó de que «mires a donde mires, en Gijón hay una obra o un proyecto en marcha». Villoria aseguró que «más o menos en semana y media» se completará también la actuación en curso en la batería alta del Cerro de Santa Catalina. Además anunció que ya ha arrancado las obras para adecuar a visitas el refugio antiaéreo de Cimavilla, adjudicadas a la firma Construcciones JCN por 475.784 euros (IVA incluido), que deberán estar finalizadas entre marzo y abril del próximo año.

En el Cerro, la empresa Obras Viales e Infraestructuras del Norte (Ovinorte) está concluyendo la puesta a punto de la batería militar alta de Cimavilla, obras que tienen un coste de 515.000 euros e incluyen como gran novedad la construcción de un centro de interpretación. Este será un edificio compacto de unos 70 metros cuadrados que tendrá forma de barracón e incluirá recepción y sala de proyección. En ese equipamiento museístico, que resumirá qué complejos defensivos y militares acogió la ciudad a lo largo de su historia entre la Campa Torres y La Providencia, se exhibirá el proyectil casi completo y los tres fragmentos rescatados el pasado año del fondo del mar, al pie del Cerro, por buzos de Ferrol y cedidos por la Armada para tal fin.

Todas las obras de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos que financia Europa en la ciudad tienen que quedar ejecutadas en el primer semestre del próximo año y la apertura de los equipamientos para visitas guiadas de grupos reducidos será en el segundo semestre de 2026.