¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María López Castro, con Gilberto Villoria y la alcaldesa en la recuperada batería de defensa de La Providencia, que podrá empezar a visitarse el próximo año. Jesús Manuel Pardo

Vivir la experiencia de estar en una trinchera: la batería militar de La Providencia, en Gijón, se abrirá a visitas

A partir de 2026 se prodrá disfrutar de un recorrido de 28 metros permitirá recrear la vivencia de estar en el frente de batalla. También se podrá ver el refugio antiaéreo de Cimavilla y la batería alta del Cerro

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:20

Comenta

Aunque las obras en el parque de La Providencia ya finalizaron en verano, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, protagonizó este miércoles la primera ... visita institucional a la recuperada batería militar del Cabo San Lorenzo. Acompañada del concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, y la directora general del área, María López Castro, la regidora se adentró por el entramado de pasadizos subterráneos de un antiguo polvorín con salida a una trinchera en muy buen estado de conservación construida a principios del siglo XX que, a su vez, desemboca en el puesto de tiro con vistas a la costa. La regidora vivió en primera persona la experiencia que formará parte de visitas guiadas con grupos reducidos a partir del segundo semestre de próximo años. Un recorrido de 28 metros que permitirá recrear la vivencia de estar en el frente de batalla prácticamente a los pies del mirador de La Providencia.

