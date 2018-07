'Beckham' y 'Vicky', los más guapos de Somió

Vestidos de dragones y princesas, de sportinguistas o portando la bandera asturiana. Un total de 47 perros compitieron ayer en las fiestas de la parroquia de San Julián por ser «el más simpático», «el más bonito» o «el mejor cachorro», una novedosa categoría que introduce por primera vez esta séptima edición del desfile. Los únicos requisitos para participar: «Tener un carácter sociable y no ser peligrosos». Algunos son veteranos del concurso, como 'Bruno', bernés de montaña «ganador en pasadas ediciones en la categoría de belleza». Muchos otros, como 'Cuco' y 'Moli', caniches, se enfrentaron al pase de modelos perruno por primera vez ante un público muy animado y un jurado muy exigente al que pusieron muy difícil el veredicto final.

Acompañados de sus dueños y al son de los ladridos de sus compañeros, los canes disfrutaron de varios minutos de gloria mostrando sus mejores destrezas en la pasarela, como 'Nico', bichón maltés que conquistó al público con sus trucos y elegante paso. Otros, en especial los cachorros, como 'Xana', una golden retriever disfrazada de dragón, se dedicaron a pasear y a ganarse el cariño de los espectadores y del jurado dejándose mimar. 'Bruce', 'Xisca', 'Manchitas' y 'Rita', cuatro cachorros de bichón maltés recién nacidos, enternecieron al público y en especial a los niños, que los acariciaban y clamaban «no es justo, contra ellos no se puede competir».

También tuvieron cabida en el concurso los perros más valientes, como 'Isis', pastor belga que se dedica al rescate y ha salvado la vida a varias personas.

Tras más de hora y media de pase de modelos, llegó el turno del jurado. El galardón al perro más simpático fue para 'Mila', un golden retriever que demostró además una gran agilidad saltando vallas y jugando con un aro. Su premio fue una consulta veterinaria en la clínica gijonesa Supercan y una bolsa de pienso de Eukanuba. Otro de los ganadores, esta vez en la categoría «mejor cachorro», fue 'Lua', un border collie «con mucha energía» que se llevó el mismo premio, al igual que 'Vicky' y 'Beckham', dos cesky terrier que lucían la bandera sportinguista y que ganaron un primer puesto en la categoría de belleza. El concurso fue organizado por la clínica y peluquería canina Supercan y patrocinada por la marca de pienso para perros Eukanuba y los profesionales de la adiestramiento y educación canina Yes We Can.

Otro año más, las mascotas pudieron disfrutar junto a sus dueños de una mañana divertida y emocionante.

Y mientras llega la siguiente edición, las fiestas del Carmen en Somió prosiguieron a las siete de la tarde con el concurso local de escanciadores de sidra, una cita que los vecinos de la parroquia nunca se pierden. En esta edición fueron 25 los participantes que se atrevieron a demostrar sus dotes más sidreras, aunque hubiesen sido más si el tiempo hubiese acompañado. La competición estuvo reñida entre todos sus concursantes. «Fue muy igualado. Ocho o nueve participantes tenían muy poca diferencia en sus resultados, de un punto o dos», cuenta Marta Fernández, colaboradora en la organización del evento. El primer premio fue para Mercedes Menéndez Rodríguez, veterana del concurso y ganadora de pasadas ediciones.

El segundo se lo llevó Gonzalo García García y el tercero, Álvaro Fernández Fernández. Todos se llevaron a casa un trofeo con el anagrama de la bandera de Somió grabado y un escanciador de sidra de oro, plata y bronce, respectivamente para cada uno de los ganadores.