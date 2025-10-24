«La madera bien tratada puede ser igual de fabulosa que el hormigón»

El papel que ocupa el carbono en la arquitectura es uno de los grandes retos a tener en cuenta a la hora de edificar. Por ... ello, los arquitectos Jeffrey Brock y Belén Moneo, hija del Premio Nacional de Arquitectura y Premio Princesa, Rafael Moeno, dieron una charla bajo título 'De flores a forjados', organizada por el Jardín Botánico, donde reflexionaron sobre el papel de los materiales orgánicos en la arquitectura sostenible en la Escuela de Comercio de Gijón.

«En la arquitectura pocas veces la huella es cero, pero es factible que lo sea si se usa mucho material orgánico», dijo Moneo. Los arquitectos explicaron que esta huella de carbono que se emite a la atmósfera se forma a través de la combustión que se emplea para extraer un material y transformarlo, es decir, industrializarlo. «Cada obra tienen una huella de carbono que no es tan fácil calcular, pero la tiene», indicó. Al usar materiales naturales como madera, bambú o paja, almacenan dióxido de carbono atmosférico durante su crecimiento, mientras su proceso de producción requiere menos energía y genera menos emisiones, en contraposición con materiales convencionales como el hormigón y el acero.

Aunque en España «no hay costumbre» de usar estos materiales orgánicos, eventualmente se está usando «más madera para la estructura y las paredes», señaló. «Despacito vamos cambiando esta tendencia». Un camino lento porque «hay muchas barreras, sobre todo culturales» respecto al tema. «Es algo muy difícil de cambiar porque los constructores no están tan convencidos de la necesidades de hacer esto y hay que cambiar los hábitos para trabajar con otros materiales», explicó.

El bambú, «buenísimo»

Los arquitectos mostraron al público algunos de los proyectos que han realizado, uno de ellos una casa en República Dominicana, lugar donde también realizaron un hotel, aunque este último edificio «finalmente no pudo ser de madera debido a los elevados costes». La buena noticia es que el norte de Europa y EE UU «están produciendo tabiques de madera contralaminada (CLT)», que están ayudando a fomentar estas construcciones. Actualmente están construyendo casas en Mallorca con vigas y forjados de madera. Y, aunque ellos traten más la madera, «el bambú es un material buenísimo y con mucha fortaleza. También será un material del futuro». El mantenimiento de la madera tampoco es «muy significativo» a comparación con los materiales convencionales. «Si está bien tratada y detallada es igual de fabulosa», recalcó. Y aunque pueda tener «el problema del fuego», con más sistemas de prevención no debería ser «un hándicap».