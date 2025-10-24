El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los arquitectos Belén Moneo y Jeffrey Brock Román.
Charla 'De flores a forjados'

«La madera bien tratada puede ser igual de fabulosa que el hormigón»

Los arquitectos Belén Moneo y Jeffrey Brock dieron una conferencia en Gijón sobre el papel de los materiales orgánicos en la construcción sostenible

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El papel que ocupa el carbono en la arquitectura es uno de los grandes retos a tener en cuenta a la hora de edificar. Por ... ello, los arquitectos Jeffrey Brock y Belén Moneo, hija del Premio Nacional de Arquitectura y Premio Princesa, Rafael Moeno, dieron una charla bajo título 'De flores a forjados', organizada por el Jardín Botánico, donde reflexionaron sobre el papel de los materiales orgánicos en la arquitectura sostenible en la Escuela de Comercio de Gijón.

