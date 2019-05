«No se entiende la belleza si no es desde la salud»

Referentes en el sector de la belleza y bienestar en Gijón, el Centro de Estética Mercedes Patallo cumple 25 años acompañándote y cuidándote para ayudarte a sentirte y verte mejor PUBLIRREPORTAJE Sábado, 25 mayo 2019, 03:32

Hablamos con esta experta en belleza sobre cómo ha evolucionado el sector y sus últimos avances

- Este mes de mayo celebró 25 años como Centro de Estética Mercedes Patallo. ¿Cómo valoraría su trayectoria si echamos la vista atrás?

En realidad, llevo trabajando 33 años ya que los ocho primeros tuve la suerte de empezar con

Maruja Blanco, pionera en Gijón en depilación eléctrica, a la que acompañé hasta su jubilación. Creo que he sido muy afortunada de poder realizar un trabajo que me gusta mucho y con el que creo ayudo a muchas personas a sentirse mejor.

-¿Muchos cambios desde entonces?

Sin duda. Nunca haremos suficiente homenaje a las primeras esteticistas. Trabajaban con cuatro cosas, en locales con instalaciones muy sencillas, cremas sin apenas principios activos y los que tenían difícilmente penetraban en la piel, aparatología escasa…y, aun así, conseguían buenos resultados y prestigiaron la profesión.

- En depilación, ¿cuáles son las principales diferencias?

Sin duda la aparición de los sistemas de fotodepilación, los equipos de Láser o Luz Pulsada, revolucionaron el sector. Convirtieron en sencillos y más rápidos tratamientos hasta entonces pesados de realizar.

Por otro lado, el avance en los aparatos de depilación eléctrica fue notable, minimizando el dolor al máximo. En nuestro centro contamos con el Apilus XCELL, equipo de última generación que trabaja en milésimas de segundo, haciendo que la molestia sea apenas perceptible por el cliente, pero muy eficaz al contar con una potencia que dobla la de sus antecesores. Nos permite trabajar cómodamente zonas que antes resultaban complicadas como el labio, o las cejas y rematar vello residual de tratamientos efectuados con fotodepilación, por ser blancos o finos.

- ¿Qué más cambios reseñaría?

Sobre todo, el cambio de mentalidad a la hora de plantearse cuidados personales. Hoy tenemos una clientela que busca sentirse bien, no solamente tener buen aspecto. No se entiende la belleza si no es desde la salud.

- Está en auge el consumo de nutricosméticos, ¿A qué cree que es debido?

Enlazaría la respuesta con la anterior. El ritmo de vida que llevamos, con un nivel de estrés muy alto, los cambios en los hábitos alimenticios unido a la poca calidad de los alimentos que ingerimos debido a la contaminación o a los cultivos intensivos, hacen que se de la paradoja de poder comer más que nunca y, sin embargo, mucha población manifestar carencias nutricionales. En los tratamientos de belleza necesitamos que los nutrientes lleguen a los tejidos, a los órganos, para que nuestros resultados sean los mejores posibles. Debemos trabajar desde dentro para potenciarlos. Contamos para ello con productos de avalada calidad y de líneas cosméticas que añaden en sus formulaciones vitaminas, minerales y oligoelementos.

- Llega el verano. ¿Estamos a tiempo de mejorar nuestro aspecto?

Sin duda. La combinación de tratamientos en cabina de Radiofrecuencia Indiba, el masaje fisio activo con el Rollaction, el drenaje que efectúa la Presoterapía y nuestra cosmética especializada hará que podamos mejorar las zonas que mas nos preocupen. Por supuesto ayudados de ejercicio físico y dieta equilibrada.