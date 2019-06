Bendición de aguas sin alcaldesa

Venían revueltas, pero el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier Gómez, cumplió la tradición y ayer, tras la misa, bendijo las aguas de la bahía de San Lorenzo con motivo de la fiesta del patrón. El religioso reivindicó que la fiesta de San Pedro «es la principal de la ciudad y no fue creada ayer» y llamó a evitar la polución del mar: «Si se bendicen las aguas éstas son sagradas, no deben ser contaminadas y si están contaminadas, la bendición es un reclamo para sanearlas». Con todo, el Cantábrico no estaba tan agitado como la política por la anunciada ausencia de la alcaldesa, Ana González, en los actos religiosos de la jornada.

Su decisión soliviantó a Ciudadanos, Foro, PP y Vox. La edil del partido naranja Mara Simal recordó que «la bendición de las aguas es un acto de gran tradición en nuestra ciudad al que han acudido, con normalidad, los exalcaldes socialistas Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso. Acudir es simplemente una señal de cortesía y respeto institucional, que no supone la adhesión a ninguna religión concreta». Añadió que «desde Ciudadanos consideramos un error que la alcaldesa no haya acudido». Por su parte, Jesús Martínez Salvador, secretario general y portavoz municipal de Foro, comentó que «es obligado para nosotros como representantes públicos de la ciudad estar aquí compartiendo San Pedro, como es tradición, al igual que todos los ciudadanos vienen a este Campo Valdés cada 29 de junio a celebrarlo».

Más críticos se mostraron los representantes de PP y Vox. El portavoz del grupo municipal popular, Alberto López-Asenjo, indicó que «las ausencias se justifican ellas mismas y las presencias se acreditan. Nosotros venimos a celebrar un referente en la ciudad donde, como siempre se ha dicho, un país o la ciudad que no respeta sus tradiciones no se respeta a sí misma». El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, opinó que «la ciudad la echó en falta. Como mandataria máxima del Ayuntamiento entiendo que debería haber estado aquí».

El párroco eludió terciar y se limitó a tener palabras de agradecimiento para el público, las autoridades civiles y militares y los representantes de los grupos políticos presentes, a los que deseó el «mejor trabajo» para este nuevo mandato.

«Soy coherente»

Horas después, antes de participar en el desfile por el Orgullo Gay, Ana González se justificaba: «Yo defiendo una sociedad laica. Estuve en las resoluciones del Congreso Federal del PSOE y del 32 Congreso autonómico, formo parte de un partido y soy coherente con sus decisiones». La regidora adujo haber «defendido una sociedad laica y que las creencias son una cuestión privada. Me parece muy bien que la gente tenga religiones, tenga fe y creencias pero somos la sociedad y yo represento a la sociedad, a todos los gijoneses, sin distinción». El hecho de que no asistiera motivó que la asociación Asturias Laica no convocara este año la habitual protesta silenciosa en el Campo Valdés con la que reivindicaban la separación de la Iglesia y del Estado.

Pero por San Pedro no todos son actos religiosos. Divertia tomaba partido en lo lúdico. «No me cesaron, sigo trabajando», comentó entre risas la directora de festejos de la empresa municipal, Teresa Sánchez, en relación a la propuesta de disolución de esta entidad presentada por el nuevo equipo de gobierno. «Desde el área de Festejos organizamos el canto del Coro Voces de Cimavilla y la actuación de la banda de Noega. Tenemos actuaciones de los grupos folclóricos durante todo el fin de semana que van a estar en distintas plazas y calles», comentó.

A los actos religiosos acudieron también el presidente local de Foro, Álvaro Muñiz, y la edil Ana Montserrat López; el presidente del PP gijonés, Mariano Marín, y las concejalas de esta formación Ángeles Fernández-Ahúja y Ángela Pumariega.