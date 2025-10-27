«Leer es una actividad muy divertida que te inspira mucho»

Eva Hernández Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

«Leer es como la mar, cada libro es como un barco que nos lleva a nuevos puertos». El colegio Honesto Batalón, en Gijón, inauguró esta mañana su nueva biblioteca bajo el nombre 'La rula de los libros' que cuenta con cerca de 1.000 ejemplares. Decorada con motivos marineros para rendir homenaje al barrio de Cimavilla, donde está situado el centro, hay varias estanterías como 'El faro de las novedades' o 'Los tesoros del mar', donde están los considerados más valiosos. Además, cada ciclo escolar tiene su rol dentro del espacio. Las historias destinadas a infantil se encuentran en la estantería de 'bocartines', primero y segundo de Primaria serían los 'grumetes', tercero y cuarto los 'marineros' y quinto y sexto los 'almirantes'.

El proyecto comenzó a gestarse hace tres años, «llevó un gran trabajo porque había que hacer un gran expurgo, adecuar el espacio y pintar», relata Laura Faya, coordinadora de la biblioteca y maestra de Música. «La idea es destinar cada año una pequeña partida para seguir renovándola», añade. Esta nueva estancia pretende ser «un punto de encuentro y creatividad», así como hacer que «todos los niños sean iguales y que todos tengan el mismo acceso a los libros», explica Faya.

Pero, al final, los últimos en juzgar el resultado son los niños y parece que el veredicto es favorable. «Está muy guapa», confirma Adriano Menéndez, de 10 años. «Es muy interesante porque está llena de libros de autores que nos gustan mucho». Algunos de ellos de autores como J. K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, o Suzane Collin, escritora de 'Los Juegos del Hambre', ejemplifica Lila Rodríguez. Pero, ¿por qué es importante leer? «Porque es muy divertido y te inspira mucho», contesta Rodríguez.

Para la inauguración, el colegio Honesto Batalón contó con cinco invitados de categoría: Alicia Álvarez, de la editorial La Fabriquine; David Guardado, vicepresidente de l'Academia de la Llingua Asturiana; Javier Rodríguez, Premio Eisner (el Oscar de los cómic) que acudió recién llegado de la Cómic-Con de Nueva York, Ricardo Menéndez Salmón, Premio de la Crítica en Asturias y Monchi álvarez, escritor de los libros 'Yo soy de Quini' o 'Aprendiz de playu'. Todos ellos padres de alumnos del centro. Los invitados leyeron cuentos a los niños, escribieron relatos con ellos y les explicaron la importancia que la lectura ha tenido en la vida de cada uno de ellos.

