«Es como si tuviéramos un trabajo» Muchos jóvenes acuden a la sala de estudios del Centro Municipal Integrado de El Coto durante el verano. / CAROLINA SANTOS Bibliotecas y salas de estudio se llenan también durante el verano. Este año, los opositores son mayoría IVÁN OTERO GIJÓN. Lunes, 3 septiembre 2018, 02:23

Verano suele ser sinónimo de vacaciones, de tiempo libre, playa o montaña. Sobre todo para los estudiantes, pero hay muchos jóvenes que no paran en estos meses y siguen pegados a los libros. Prueba de ellos son las bibliotecas municipales, donde mientras fuera la gente disfruta del verano, en su interior muchos jóvenes repasan contenidos, se preparan para el nuevo curso o estudian las materias de sus oposiciones. Este último grupo es especialmente numeroso este año. «Es como un trabajo», reconocen.

Entre estos opositores se encuentran José Ángel León, Noelia Guerra y Laura Cueto, que han cambiado la playa de San Lorenzo por el Centro Municipal Integrado de El Coto. Los tres coinciden en que una de las ventajas que ofrece trasladarse con sus libros hasta una biblioteca o sala de estudio es que logran una «mayor concentración».

José Ángel León tiene 35 años y oposita para ser Policía Nacional, una convocatoria que tiene casi a la vuelta de la esquina. «El próximo mes de diciembre me examino de la parte teórica», cuenta este gijonés que le dedica al estudio unas cuatro horas diarias. Cree que debería aplicarse «un pelín más», pero indica que por falta de tiempo lo no hace. Noelia Guerra estudia «entre ocho y diez horas al día». Y es que, a sus 25 años, prepara las oposiciones para ser juez. A esta joven la que le motiva mucho estudiar en la biblioteca ya que así «paso tiempo con algunos de mis compañeros de carrera». Lo mismo opina su amiga Laura Cueto. «Aquí siempre hay gente que va a opositar, entonces estás como en familia», explica. Ella también se prepara para, confía, en un futuro no muy lejano, ser juez. «Efectivas, estudio unas siete horas al día», comenta. Ambas se marcan en el calendario el sábado como día libre de estudios. Para hacer un descanso.

A pesar de las horas que dedican a estudiar, no dan el verano por perdido. Las dos aprovechan ese día libre a la semana para disfrutar al máximo de la época estival. «Es como un trabajo. Tienes tu horario, aunque flexible, y el resto es libre, para disfrutar», dice Cueto. En ese tiempo, «hago de todo menos estar en la biblioteca», destaca la joven. Por su parte, León compagina los días de estudio con su trabajo, que le ocupa los fines de semana. A él no le queda tiempo. «No disfruto mucho del verano», reconoce. Por ello, procura «intentar centrar las seis horas de estudio por la mañana o por la tarde y el resto del día aprovecharlo para hacer cosas».

No solo hay opositores, aunque son 'legión. También hay jóvenes que buscan empezar el curso bien preparados. Como Alberto Mendoza, gijonés y estudiante de la Universidad a Distancia (UNED) que ya comienza a mirar el temario de las asignaturas de su grado en Psicología. «Estudio cuatro horas todos los días que puedo hacerlo», cuenta. Además, Mendoza reconoce que «es bastante la gente que se pasa los días en la Biblioteca Jovellanos», que ha convertido en su espacio para estudiar.

Concentrarse es, en general, el objetivo que lleva a estas personas a recurrir a salas de estudio y bibliotecas. Aún así, en ocasiones, cuesta abstraerse y centrarse en los folios, especialmente si fuera son muchos los que lo están pasando en grande. «Ves por las redes sociales que la gente está en la playa», reconoce José Ángel León. No le sucede igual a Noelia Guerra. «A la hora de estudiar me concentro y me motivo mucho más por el buen tiempo», sostiene.