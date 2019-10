Bicicletas y patinetes estarán obligados a guardar la distancia de seguridad en Gijón Dos personas circulan en patinete por una calle del centro. / D. ARIENZA La oposición urge al equipo de gobierno la presentación del borrador de la ordenanza, «que iban a tener ya en septiembre» I. VILLAR GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 01:38

La nueva ordenanza de Movilidad, cuyo borrador ultima el Ayuntamiento, equiparará a todos los tipos de vehículos a la hora de incidir en la necesidad de guardar prudencia en la circulación por la ciudad. El texto vigente desde 2002 recoge que «todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado». Añade que, «no obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos». No respetar este espacio se considera una infracción grave que puede acarrear una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos.

El nuevo articulado hará referencia expresa a que la distancia de seguridad deberá ser respetada por todo tipo de conductores, lo que incluye a los de motos y ciclomotores, bicicletas y los denominados vehículos de movilidad personal, categoría en la que se incluyen, entre otros, los patinetes eléctricos. Pedirá, además, extremar la atención cuando se circule en paralelo a otro vehículo.

Ayer varios grupos de la oposición urgieron la presentación del borrador de la ordenanza, «algo que dijeron que iban a hacer ya en septiembre», criticó la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, del PP. Con respecto a las medidas avanzadas por EL COMERCIO, indicó que para fijar restricciones relacionadas con el nivel de emisiones de cada vehículo «antes habrá que estudiar y determinar la calidad de aire de cada zona de la ciudad, porque no es la misma en todas».

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, hizo hincapié en la necesidad de potenciar «la información, para que la gente sepa qué conlleva cada modalidad de transporte y pueda decidir libremente qué sistema prefiere. Pero no tiene sentido restringir sin más un determinado modo, como el vehículo privado, si no se dan alternativas». Laura Tuero, de Podemos, consideró que «la pacificación del tráfico es el camino a seguir», si bien añadió que «estas medidas deben ir de la mano de otras, como facilitar el transporte público, para que no afecten de forma negativa a la movilidad». Desde Vox Eladio de la Concha consideró que «aquí no tenemos que hacer un Gijón Central como el de Madrid, porque no tenemos los mismos problemas».