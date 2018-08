Una bienvenida «de campeonato» Daniel Martín posa junto con familiares y miembros de la asociación San Julián de Roces. / JAVI SOLAR Dani Martín recibe una fiesta sorpresa en Roces en su triunfal regreso de Bélgica GUILLERMO TELLADO GIJÓN. Sábado, 25 agosto 2018, 03:14

«Ha sido un bienvenida de campeonato». Así describía anoche Daniel Martín García (Gijón, 2001) el recibimiento que le brindó la asociación vecinal de San Julián de Roces, en el que también estuvieron presentes sus padres, abuelos y una tía. Se trataba de agasajarle por los logros conseguidos durante el campeonato de Europa de Patinaje en Velocidad celebrado en Ostende (Bélgica) entre el 17 y 23 de agosto. Allí consiguió el oro en la carrera de 200 metros a esprint y en la contrarreloj de dicha modalidad, así como un tercer puesto en 300 metros a contrarreloj. Este era su primer año en la categoría junior, por lo que conseguir estos tres premios fue, según destacó a EL COMERCIO, «algo inesperado para mí».

Todo empezó hace casi diez años, cuando sus padres le compraron unos patines en Decathlon para poder participar en las actividades extraescolares que ofrecía el colegio público de Cabueñes. «Empecé como todos, con unos patines para practicar». «Nadie me convenció, simplemente decidí que esto era lo que me gustaba», explicó el joven. Tras varios años, empezó su camino en el club Astur Patín. Con el paso del tiempo, las cosas fueron evolucionando de forma exponencial y ahora compite en las más altas cotas. Y lo hace gracias a la ayuda del entrenador asignado por el club, que le permite participar en carreras de velocidad, que es lo que más le gusta. Lo supo con doce años durante un entrenamiento. «Estuvimos con varios entrenadores de la selección española y uno me dijo que se me daba muy bien el esprint. Ahí me di cuenta de que tenía que trabajar eso más», apuntaba Martín.

Una labor que ha podido combinar con los estudios gracias a su esfuerzo y sacrificio personal diario. El joven gijonés entrena de lunes a sábado y descansa los domingos con unas jornadas de trabajo muy completas. Se levanta a las siete de la mañana para estar en el colegio a las siete y media, y termina a las nueve de la noche, tras dos horas de entrenamiento. «Cuando la competición se acerca, las sesiones suelen durar más», apuntó. Para mantenerse en la mejor forma posible, alterna ejercicios de bicicleta y gimnasio. «Hay días que hago sesiones para mejorar el volumen del músculo y otras para la intensidad. Sin eso no puedes hacer nada». La preparación técnica tampoco puede faltar. «También hago ejercicios de explosividad que son clave para poder manejar los cambios de ritmo en un momento clave de la prueba».

En los estudios no le va nada mal y el próximo curso estudiará segundo de Bachillerato. A pesar de tener claro que su futuro pasa por la tecnología y de que tiene una nota media de siete, aún no ha decidido qué carrera universitaria estudiará. «Sé que quiero hacer una ingeniería, pero todavía tengo que valorar muchas opciones». Lo que no duda es que quiere competir en su tierra mientras pueda, «aunque no me cierro a ir a otros lugares». Tampoco se pone objetivos en el mundo del patinaje en velocidad. «Es muy difícil vivir de esto». Su propósito es que este deporte le permita obtener una beca para acudir a la universidad. «No dan muchas, pero con el título de deportista de alto rendimiento tengo más opciones para conseguirla». Para la próxima temporada espera ganar más medallas, sobre todo a nivel europeo. «Ya seré de los mayores, pero no te puedes fiar de los que son de primer año».