BIOPARC Acuario trae a Gijón el IV Wild Oceans FilmFest Proyecciones, charlas y encuentros sobre cine y conservación marina del 3 al 8 de noviembre en el Acuario de Gijón.

Organizado por la Fundación BIOPARC en colaboración con el BIOPARC Acuario de Gijón, el Wild Oceans FilmFest se consolida como un referente mundial en la defensa de los océanos, combinando arte, conocimiento y acción por el planeta azul.

Desde el 3 y hasta el 8 de noviembre, el WOFF 2025 reunirá en Gijón una cuidada selección de documentales internacionales que muestran la belleza, los desafíos y las historias humanas que nacen del mar. Entre las proyecciones destacan Turtle Walker (India), una conmovedora historia sobre la protección de las tortugas marinas; Ocean with David Attenborough (Reino Unido), una impresionante producción de Silverback Films y Open Planet Studios para National Geographic y Disney+, que revela la importancia de los océanos en el equilibrio del planeta; y Asia – Beneath the Waves, una fascinante inmersión en los ecosistemas submarinos del continente asiático.

También se presentarán obras de gran impacto como The Big Sea (Reino Unido), que destapa el impacto ambiental oculto de la industria del surf y propone alternativas sostenibles; y una selección de cortometrajes premiados, entre ellos Mother Nature in the Boardroom, Blackwater, Souls, Tahlequah the Whale: A Dance of Grief y Wild Summon, que ofrecen miradas innovadoras sobre la relación entre el ser humano y la vida marina.

Cada proyección irá acompañada de coloquios y encuentros con sus protagonistas —cineastas, científicos y divulgadores— que compartirán experiencias y soluciones para un futuro más sostenible. Las entradas son limitadas, por lo que conviene sacarlas con antelación.

Invitados internacionales, voces por el cambio y homenaje

Entre los participantes destacan figuras de referencia mundial como Jill Ferguson, productora de impacto de Turtle Walker; Tobias Nowlan, productor y codirector de Ocean with David Attenborough; Mark Wheeler, director de Asia – Beneath the Waves; y Paloma Martín, directora de Contenido y Programación de National Geographic.

A ellos se suman María Gálvez, embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea; Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del BIOPARC Acuario de Gijón; y Álex Avello, etólogo y divulgador asturiano especializado en conservación.

El festival contará además con la participación de Odile Rodríguez de la Fuente y Joaquín Gutiérrez Acha, dos de los nombres más reconocidos del cine de naturaleza en España, que protagonizarán las inspiradoras Charlas del Kraken, un espacio de reflexión sobre el papel del cine como motor de transformación ambiental.

El WOFF 2025 rendirá también homenaje al oceanógrafo Javier Cristobo, figura clave de la investigación marina en España, por su destacada trayectoria y su contribución internacional al estudio de los ecosistemas profundos y la biodiversidad oceánica.

Educación y sensibilización: el cine como aula

El festival amplía su compromiso con la educación y la sensibilización ambiental a través de actividades que acercan la ciencia marina a todos los públicos. Entre ellas destacan el Campamento de Cine (3 y 4 de noviembre), las Masterclasses en la Universidad de Oviedo (4 y 5 de noviembre) impartidas por María Gálvez y Jill Ferguson, y el Encuentro por el Planeta Azul (5 de noviembre), con la participación de jóvenes de la Red de Escuelas por la Circularidad de Cogersa (Confint) y del IES Nº1 de Gijón.

Además, nueve centros escolares de Gijón y su entorno participarán en las sesiones educativas del festival, que acercarán el cine ambiental a más de 680 estudiantes.

El programa educativo culminará el sábado 8 de noviembre con «Marea Viva: El reto del océano», una gran actividad familiar de sensibilización y cooperación, y continuará con las proyecciones abiertas al público de la Semana de la Ciencia del Ayuntamiento de Gijón (10 y 11 de noviembre) en el Ateneo de La Calzada.

Desde su primera edición, el Wild Oceans FilmFest ha crecido en impacto, participación y prestigio, convirtiéndose en un espacio único donde el cine se transforma en una herramienta de conciencia y acción. Más que un festival, el WOFF es un movimiento que impulsa una nueva cultura de respeto hacia los océanos —los grandes pulmones invisibles de la Tierra— y una invitación a actuar, desde el conocimiento y la emoción, por su protección.

Consulta la programación completa y más información en www.wildoceansfilmfest.org

