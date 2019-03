Blanca Huergo, primera asturiana en ganar la olimpiada informática Blanca Huergo Muñoz. Tiene 16 años y además de vencer en individual se llevó dos menciones en el concurso celebrado en la EPI MARLA NIETO GIJÓN. Domingo, 31 marzo 2019, 06:29

Blanca Huergo Muñoz, alumna del Colegio Inglés de Asturias, se ha convertido en la primera mujer que logra el primer puesto en la Olimpiada de Informática de Asturias, que este año ha celebrado su octava edición. La joven, de 16 años, sumó a este mejor puesto en la clasificación individual general dos premios más, las menciones especiales 'Ada Lovelace' y 'Bill Gates', que distinguen respectivamente a la mejor chica clasificada y al mejor alumno de ciclos formativos y bachillerato. El concurso, organizado por el Colegio de Ingenieros en Informática, el de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos en Informática, la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y la Escuela Politécnica de Ingeniería, se celebró en el campus gijonés, donde ayer se entregaron los galardones.

«No me esperaba ganar. Sabía que me habían salido bien las pruebas, pero no tanto», apuntaba la ganadora de la olimpiada, quien admitía tener clara su vocación. «A mí me gustan las matemáticas. Quiero dedicarme a aplicarlas a la informática, investigar los algoritmos y analizar datos para poder darles un mejor uso del que se le da ahora». También hubo menciones especiales para Pablo Menéndez, del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, y para el colegio Corazón de María.

El IES Pando de Oviedo obtuvo dos primeros puestos, uno en centros educativos (prueba de Arduino), con Álvaro García Fernández, Andrea Ariznavarreta y Paula Crespo Cabeza, y otro en equipos, con Carla Fernández Vicente, Cristina Tascón Iglesias y Samuel Pérez Fernández. En esta última categoría el segundo puesto fue para Carlos Vega Mateos, Jairo Pintado Santiago y Jorge Mariño Mariño, del IES Nº1, y el tercero para Adriana Rodríguez Flórez, Tizziano Nahuel Castaño y Pelayo López Ardisana, del IES Peñamayor de Nava. En centros, el Corazón de María fue segundo con Sergio Sanjurjo Montero, Diego Vega y Alejandro Rosa González, y el IES Peñamayor, tercero.

El decano del Colegio de Ingenieros en Informática, José García Fanjul, destacó la necesidad de implantar «asignaturas específicas de programación de ordenadores desde Primaria. Si queremos ser una nación próspera, necesitamos que se impulse este sector». También el director de la Escuela de Ingeniería Informática destacó la digitalización como «una apuesta futura. Los puestos de trabajo no van a desaparecer, van a transformarse».