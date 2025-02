Bodas de oro religiosas

La razón de que Sor Felisa Dueñas, a la sazón -hace medio siglo- superiora de la Asociación Gijonesa de Caridad, fuera monja, tenía nombre y ... apellidos: su propia madre. Esta había sido, decía a EL COMERCIO tal día como hoy, «una madre muy recta y muy santa». «Fui hija única, huérfana de padre desde los tres años, y mi madre, que supo hacer maravillosamente de madre, como madre me inculcó todas las virtudes que ahora pueda tener». Era noticia todo esto porque en pocos días, concretamente el 31 de mayo, sor Felisa cumpliría sus bodas de oro como monja, desde que, en 1921, tomara los hábitos por la Orden de San Vicente de Paúl.

Natural de Astudillo, en Palencia (como otro gijonés ilustre de adopción, Alejandro Mieres), sor Felisa había pasado sus primeros veintiocho años como religiosa «en León, en la residencia provincial; y veintidós años aquí, en Gijón, en la Asociación Gijonesa de Caridad y Cocina Económica». Doce de ellos como superiora. «Cuando yo llegué», decía Dueñas, «los medios económicos eran escasos. Eran tiempos malos y solo pudimos salir adelante porque los señores de la Junta son personas muy entusiastas y muy buenas, y siempre me han ayudado mucho». Así había conseguido pasarse de cuatro monjas en la entidad a las ocho con las que ya se contaba en 1971, «con doscientos niños en la guardería infantil, muchos de los cuales se quedan a comer».

Y más: otras cuarenta y cinco comidas preparadas por las hermanas para las escuelas de Tremañes, «y el albergue nocturno, con un movimiento de más de cuatrocientas cincuenta personas al mes».

«Tendríamos que ser por lo menos diez hermanas, pero no las hay», protestaba Sor Felisa. Sencillamente, la escasez de vocaciones lo hacía imposible. «El mundo está tan metido en las almas que atrae más que la vida religiosa. Nosotras somos felices, es una vida que hemos elegido, pero exige sacrificios y esto las jóvenes de hoy no lo entienden». «Puede ser tan duro como el matrimonio si no se tiene verdadera vocación», remataba la religiosa, que solo tenía un deseo para su celebración: «la paz en el mundo». En ello andamos.