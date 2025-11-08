Los boinas verdes de El Coto reviven en el Cabo San Lorenzo Gijón dedica un monolito a la compañía de operaciones especiales activa en el viejo cuartel de 1965 a 1987. «Es un día histórico para nosotros», destacan

Corona de laurel en memoria de los fallecidos del COE-72 que se depositó ante el monolito inaugurado en el parque del Cabo San Lorenzo, en Gijón.

Eva Hernández Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

«A la Compañía de Operaciones Especiales del Ejército español, que con honor, valor y orgullo formó una hermandad eterna». Dicho texto forma parte del monolito que, desde este sábado, la COE-72, fundada en el antiguo cuartel de El Coto en 1965 y que se mantuvo activa hasta 1987, tiene en su honor en el parque del cabo San Lorenzo, en La Providencia.

«Es un día histórico, este es el primer monolito que se crea de una unidad de operaciones especiales en un espacio público», expresó con entusiasmo el presidente de la Asociación de Veteranos COE-72, César Manuel García. Durante 22 años, pasaron por la compañía más de 2.200 efectivos entre mandos y tropas. El lugar elegido no fue al azar, pues era el campo de tiro donde se realizaban las distintas maniobras y en 1978 tuvo lugar un grave accidente al realizar prácticas con explosivos. De los 33 soldados que se encontraban allí en aquel momento, 30 resultaron gravemente heridos.

Jesús Moreno y Carmen Moriyón aplauden tras descubrir el monolito en homenaje a los boinas verdes frente al mirador del parque del Cabo San Lorenzo, en La Providencia. Arriba, otros dos momentos del acto celebrado esta mañana. ARNALDO GARCÍA

El acto comenzó con la 'Marcha a Santa Clara' a cargo de la Banda de Guerra del Regimiento de Infantería Príncipe. Fueron García, junto con la alcaldesa, Carmen Moriyón, el coronel delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle, y el coronel jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE), Miguel Ángel Jiménez Parejo, los encargados de descubrir el monolito justo delante del mirador del parque del Cabo San Lorenzo entre multitudinarios aplausos. A sus pies, se colocó una corona de laurel adornada con la bandera de España en recuerdo de los caídos al ritmo de 'La muerte no es el final'.

Moriyón se dirigió a los presentes, entre los que se encontraban un amplio número de antiguos miembros de la compañía. «Es un día para agradecer esos valores que sirven para construir una sociedad mejor: el sacrificio, el valor, la disciplina, el espíritu de hermandad y el servicio a los demás», enumeró. «Un monolito y una placa. Piedra y porcelana que encierran alma y corazón. Desde hoy, Gijón tiene un espacio privilegiado para honrar y recordar a aquellos que sirvieron a España con lealtad».

Esos más de 2.200 hombres que pasaron por la COE-72 «han dejado en Gijón una huella que todavía perdura. Ver a tanto personal civil significa que aquella huella trascendió el mundo militar e impregnó el civil. Eso es algo de agradecer», dijo orgulloso el coronel jefe Miguel Ángel Jiménez, quien completó con sus palabras las de la alcaldesa. A todos los boinas verdes y a los que sirvieron les pidió que «sigáis con la misma ilusión, trabajo y entrega. Con esta vocación que es servir a la patria, con esta religión que es el valor y con esta unión que es el compañerismo. Y que sigáis luciendo con orgullo los símbolos». El acto terminó al grito de «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la COE-72!» junto con la interpretación del himno nacional.