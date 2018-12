La bolsa de empleo de enfermería está «casi agotada» Martes, 11 diciembre 2018, 02:02

El gerente del Área Sanitaria V, Miguel Rodríguez, remarcó ayer que «por el momento no hay previsión» de abrir de forma inmediata la segunda planta par del bloque de hospitalización, que permanece cerrada desde el verano. Calificó de «necesidad concreta» la necesidad de instalar una decena de camas supletorias ante el incremento de pacientes ingresados y dijo que actualmente solo son seis los enfermos que se encuentran en esta situación, pero que espera reubicarlos pronto, ya que ha habido 44 pre-altas. No obstante, añadió, que «en dos semanas la gripe estará aquí y obligará a reabrir la planta». Lo que no tiene claro es que haya personal suficiente para cubrirlo, pues «la bolsa de contratación de enfermería está casi agotada». Esta semana se comenzó a llamar para la renovación de contratos anuales de personal sanitario no facultativo.