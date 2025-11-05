Los bomberos extreman la vigilancia en el Monte Areo para evitar otro incendio

Eva Hernández Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Las fuertes rachas de viento han puesto en alerta a los bomberos de Gijón, que vigilan de cerca el Monte Areo para prevenir que las brasas tras la reactivación del incendio el pasado 22 de octubre, que terminó con la quema de 40 hectáreas, se reaviven.

Esta última reactivación del fuego, se vio agravada por las especiales condiciones meteorológicas. Un día muy parecido al de este miércoles, 5 de noviembre: temperaturas anormalmente altas y fuertes rachas de viento. Estos dos factores contribuyeron a la expansión el fuego, que había quedado controlado en torno a las tres y media de la madrugada.

La investigación, a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, confirmó que el incendio había sido provocado. Los vecinos había pedido que se mantuviera la vigilancia en días en los que se dieran las mismas condiciones que las del 22 de octubre, ya que temían que se pudiera volver a provocar otro incendio de tal magnitud.

A raíz de lo sucedido el pasado octubre, el servicio de Parques y Jardines, perteneciente a la concejalía de Medioambiente, está colaborando en la limpieza de caminos de acceso. Además, se ha puesto a disposición de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –a quienes pertenece la competencia de las hectáreas quemadas– la contrata del Ayuntamiento de Arco Medioambiental, que interviene en el área rural y periurbana del concejo de Gijón para realizar una gestión integral de los terrenos municipales situados en estas zonas, su recuperación y puesta al día, entre otras cuestiones.

El servicio de ayuntamiento también está asesorando a las brigadas, fundamentalmente en el trazado de los cortafuegos que se realizarán para evitar nuevos incendios de tal magnitud en un futuro.

Actualmente, la región suma en estos momentos siete incendios forestales activos. La previsión de fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, ha llevado al Principado a activar el Plan de Incendios Forestales (Infopa) en fase de alerta.