El borrado de antecedentes permite al 'violador de la Feve' trabajar en Empresa Municipal de limpieza de Gijón Información publicada en mayo de 1990 en EL COMERCIO sobre el juicio al 'violador de la Feve'. / E. C. En 1990 fue condenado a 138 años de cárcel por violar y abusar de doce mujeres en la década de los 80 en Gijón, pero salió en libertad en 2001 OLAYA SUÁREZ Viernes, 1 febrero 2019, 01:25

En 1990 fue condenado a 138 años de cárcel por violar a siete mujeres y abusar sexualmente de otras cinco. El conocido como 'violador de la Feve' salió definitivamente de prisión en 2001 y la cancelación de antecedentes penales le permite a día de hoy trabajar en la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) como cualquier otro ciudadano que no haya pasado ni un solo día en prisión. Accedió en la última convocatoria de empleo, en 2015.

De haber cumplido las penas de forma íntegra, no acabaría su condena hasta el año 2128. Sin embargo, no consta para el Estado como un depredador sexual, un extremo que quedó demostrado en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Fue condenado por quince delitos, pero ante la Policía confesó que había atacado a unas 80 mujeres entre 1986 y 1988.

Fue arrestado un año después, en 1989, después de un vertiginoso periplo delincuencial en el que siempre utilizaba el mismo patrón: abordaba a mujeres solas en las inmediaciones de la estación de tren y también alguna en la de autobuses. Las introducía en su propio vehículo y conducía hasta las afueras para consumar las violaciones. Por entonces tenía 28 años, trabajaba como minero, estaba casado y tenía un hijo. Con sus actos sembró una alarma social sin precedentes en la región.

Su trabajo en el servicio municipal de la limpieza pasó inadvertido hasta que la pasada semana la comunidad educativa del colegio público adonde fue destinado a principios de enero lo reconoció. Fue a raíz de que el padre de un alumno del centro le pusiera cara y nombre. «En cuanto nos enteramos, nos pusimos en contacto con la directora y ella misma nos explicó que se había enterado ese mismo día y que se había puesto al habla con Emulsa. Al día siguiente, ese hombre ya no fue a trabajar al colegio», explicaron desde la asociación de padres y madres, que agradece «la rapidez con la que solucionaron el problema».

«Legalmente no hay responsabilidad alguna porque aunque pueda parecer extraño, no tiene antecedentes, pero moralmente no nos parece adecuado que esté en el mismo espacio que menores, profesoras y otras compañeras de la limpieza», valora el AMPA.

«Se cumplió el protocolo»

Desde Emulsa aseguraron ayer que «se cumplieron todos los protocolos, se le exigió el certificado de penales y lo presentó sin antecedentes. Desconocíamos su identidad porque para la administración esa persona no tiene en vigor ningún delito y tampoco consta como que los haya tenido». No obstante, en cuanto tuvieron conocimiento de quién se trataba, se entrevistaron con él y «acordaron el traslado a otro destino en el que no tenga contacto con menores». Al parecer, el hombre, que en la actualidad tiene 56 años, ha sido ahora destinado a labores de limpieza en la vía pública.

La ley permite la cancelación de los delitos graves a los diez años de haber cumplido la condena de mayor relevancia. En este caso, supuestamente, el 'violador de la Feve' salió de la cárcel en 2001 dos tercios de la condena más elevada (17 años de cárcel por cuatro violaciones y cuatro años por abusos dehonestos) y pudo cancelar sus antecedentes (borrarlos del Ministerio de Interior) en 2011.