La borrasca 'Miguel' provocó vertidos del alcantarillado en San Lorenzo durante una hora 12 de junio de 2018. Panorama de San Lorenzo, con las aguas turbias, hace justo un año. / DAMIÁN ARIENZA Ayuntamiento, Policía y Bomberos se reunieron de urgencia el 5 de junio y decidieron que la situación no precisaba intervención alguna PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 02:30

La borrasca 'Miguel' provocó, a su paso por el Principado la semana pasada, vertidos de saneamiento en la playa de San Lorenzo durante una hora y de forma continuada. Concretamente, EL COMERCIO ha podido constatar que el alto volumen de precipitaciones registrado durante la noche del martes al miércoles (5 de junio) de la semana pasada, generó entre la una y las dos de la madrugada alivios continuos al río Piles en una zona muy próxima a la desembocadura en el mar. Al producirse esta situación en la zona este de la ciudad, donde residen unos 120.000 habitantes y no existe depuradora en funcionamiento, las aguas fecales expulsadas no habían recibido ningún tipo de tratamiento previo, por lo que llegaron al mar tal y como habían fluido por el sistema de saneamiento municipal, incluyendo por tanto las bacterias Escherichia Coli y Enterococos intestinales.

Desde los incidentes ocurridos en la primavera y verano de 2018, cuando el arenal se tiñó en varias ocasiones de marrón a consecuencia de vertidos, los servicios del Ayuntamiento monitorizan cada alivio que se produce en la ciudad. Por este motivo, tras comprobar lo ocurrido, procedieron a convocar de urgencia esa misma mañana del miércoles una comisión que valorase los hechos y discutiese la puesta en marcha de posibles medidas así como la forma de afrontar los vertidos. En dicha reunión estuvieron presentes, entre otros, la alcaldesa en funciones, Carmen Moriyón, representantes de la Policía Local y el cuerpo de Bomberos y personal de la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

Según ha podido saber este periódico, una vez comprobado de forma visual el estado de la playa, la cual siete horas después de que tuviesen lugar los alivios no presentaba manchas o espumas significativas, la comisión tomó la decisión de no realizar muestreo o prueba alguna y proceder de forma habitual al considerar que el vertido había sido «ínfimo» y no había afectado a la calidad de las aguas. De hecho, fuentes de la EMA aseguran que los vertidos tuvieron una duración de 35 minutos y no de sesenta como aseguran otras fuentes.

En esa misma reunión celebrada el miércoles 5 de junio, los presentes también aprovecharon para pulir los últimos detalles del nuevo protocolo de actuación, el cual se hará público en los próximos días y en el que contempla prohibir el baño de forma precautoria, hasta que se realice el consiguiente análisis, para evitar circunstancias como la del 26 de mayo del pasado año, cuando no se tomaron muestras hasta el día siguiente, detectándose un pico elevado de bacterias indicadoras de contaminación fecal.

Bandera Negra

En este sentido, el pasado viernes 7 de junio, dos días después de que se produjesen estos vertidos, el gerente de la EMA, Vidal Gago, y la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento de Gijón, Clara González-Pedraz, participaron en unas jornadas en las que avanzaron algunos de los puntos del nuevo protocolo y aseguraron que los últimos análisis realizados en San Lorenzo habían concluido que la calidad del agua era «excelente». «El error que cometimos fue no haber cerrado la playa al baño y haber tardado en tomar muestras tras la tromba del 26 de mayo de 2018», reconoció González-Pedraz, quien destacó que el nuevo plan incluye un nivel de prealerta en base a las previsiones de la Aemet, el cual garantiza que, «ante un episodio por contaminación temporal, la playa debe cerrarse durante 48 horas porque es el tiempo que tardan en morirse estas bacterias».

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó ayer el informe 'Banderas Negras 2019', donde advierte del deterioro ambiental de la costa gijonesa. «Un año más, nos vemos en la obligación de conceder la Bandera Negra por mala gestión a todo el sistema de saneamiento de Xixón, en general, y al despropósito de la falta de depuración en la zona este, en particular», cita el informe.