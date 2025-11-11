'Brisa marina', el proyecto ganador para la playa verde de El Rinconín, en Gijón El jurado del concurso de ideas otorga, por mayoría, el primer puesto a la propuesta más votada por la ciudadanía, que recibirá un premio de 15.000 euros

Carlos Amado Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 20:39

El jurado del concurso de ideas para la playa verde de El Rinconín ha acordado este martes designar el proyecto 'Brisa marina' como el ganador entre los diez admitidos en este proceso, que también resultó el que más votado durante el proceso participativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Gijón a través de la web municipal.

En su decisión, el jurado ha tenido en cuenta el voto ciudadano, además de otros criterios como el diseño, la calidad urbana, la durabilidad y la viabilidad. Las propuestas bautizadas como 'La 21' y 'Mar y montaña' han quedado en segudo y tercer lugar, respectivamente. La ganadora se lleva un premio de 15.000 euros, mientras que la segunda y la tercera recibirán sendos accésits de 4.000 euros cada uno.

El hecho de ganar este concurso no significa que 'Brisa marina' sea el proyecto que se va a ejecutar en la playa verde de El Rinconín. «Lo que pretendemos es obtener muchos proyectos, proyectos interesantes que nos permitan nutrirnos de ideas para luego confeccionar desde la casa, desde el Servicio de Arquitectura Municipal, el proyecto definitivo para la adecuación de dicha playa verde», argumentó en el lanzamiento del concurso el concejal de Urbanismo Jesús Martínez Salvador.

El también portavoz del gobierno, que presidió este martes la reunión del jurado, agradeció al término del encuentro la labor de sus integrantes, así como la participación ciudadana en este proceso. «Este concurso se presentaba como una oportunidad única para configurar un nuevo espacio en una zona abierta al mar, cuyo futuro diseño fomentará la inclusión, el ocio, la convivencia y la actividad física al aire libre. Creemos que la propuesta seleccionada cumple ampliamente con todos estos criterios», comentó el concejal.

'Brisa Marina' plantea un gran parque litoral, concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas con zonas para todas las edades. Desde juegos blandos con arena para bebés o estructuras de trepa y juegos de coordinación para niños mayores o 'skate park' y 'pump track' pensado para adolescentes, a áreas de 'fitness', yoga y paseos para adultos, sin olvidar recorridos suaves, bancos sombreados y áreas tranquilas para el encuentro social, pensado para los mayores. Propone también un lago urbano de 800 metros cuadrados, un edificio con sala de 'co-working' y cubierta-mirador, así como un aparcamiento para 80 vehículos, con pavimentos drenantes y arbolado de sombra. Sugiere integrar el edificio del Rick's con la incorporación de vegetación en su fachada. Este proyecto está presupuestado en 723.000 euros.

'La 21'

Por su parte, la segunda clasificada, toma el nombre de la escalera de la playa más próxima, 'La 21', en cuya zona más cercana propone usos deportivos, mientras que la otra se dedicaría a usos culturales y ocio. Pretende renaturalizar el espacio con inspiración en otras zonas costeras del Principado de «prados verdes y acantilados marrones». Además usaría elementos evocadores de la cultura castrense y pone en valor el conjunto lítico de la Ería del Piles, cuyos conjuntos dispersos respetaría. Este proyecto plantea una modificación del muro existente para crear un perfil descendente hacia la costa.

El enfoque sería respetuoso para conservar el valor simbólico y funcional del muro de protección contra las mareas y la erosión y aprovecharía la zona de menor riesgo de inundación.Con un presupuesto que oscila entre los 3,7 y los 5,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses, 'La 21' pretende la construcción de baños y vestuarios, una mediateca del mar (dotación pública para lectura, juegos, videojuegos, cine o eventos culturales), un graderío al aire libre, un escenario cubierto de 200 metros cuadrados, un kiosko, un espacio de juegos infantiles, una piscina de arena, una plaza de usos dinámicos, zona de ejercicios para mayores y otra de 'tostaderu' verde.

También propone una piscina de duchas y un espacio para que el Ayuntamiento construya un pequeño pabellón, así como un nuevo trazado del paseo para definir los límites entre la playa verde y el parque, así como un nuevo itinerario accesible a la playa de Los Mayanes, con una rampa.

'Mar y montaña'

Bautizada como 'Mar y montaña', la propuesta que ha quedado en tercer lugar presenta la unión de naturaleza, cultura, deporte y comunidad como elementos vertebradores del nuevo espacio al que se accedería a través de una amplia zona de merendero a modo de extensión natural de la playa. También se propone la instalación de un pequeño escenario y una tribuna escalonada que culmina es una torre-mirador.

En el centro del parque se ubicaría una zona de juegos acuáticos, con láminas de agua de 5 a 19 centímetros, con fuentes y juegos para niños de 3 a 14 años, así como una gran área de arena. En el sector este se idea un bloque rocoso para practicar la escalada urbana, así como un circuito de obstáculos para actividad física. El diseño incluye un jardín de lluvia, senderos peatonales y un pabellón con duchas y cambiadores. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, este planteamiento costaría 1,4 millones de euros.