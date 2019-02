La brújula literaria de Mar González María del Mar muestra el dibujo que le regalaron realizado por el Museo ABC de Madrid. / AURELIO FLÓREZ Gana la 58 edición del concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca-Cola | La alumna del Jovellanos triunfa con la historia de un chico que halla respuestas a su depresión en el diario de un familiar que también la padeció JOSÉ LUIS RUIZ Sábado, 2 febrero 2019, 01:50

Con un relato sobre la depresión, María del Mar González Casasola, de 14 años, ha ganado la 58 edición del concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, que organiza la Fundación Coca-Cola. Un concurso al que llegó ya como aficionada a la escritura y animada por sus profesores del Instituto Jovellanos. «Lo primero que encontré fue una extraña brújula. Eso ponía en el interior de la tapa de una brújula realmente rara, en vez de puntos cardinales ponía: artículo, conjunción, verbo y preposición. Y eso debía darnos pie para comenzar el relato, además de incluirlo en él». Así arrancó, según recuerda Mar, el día del concurso.

Se trata de un estímulo creativo que la organización plantea a los alumnos; cada año uno diferente. «Me costó un poco empezar, que se me ocurriera la idea, luego ya fue todo más fluido. Pensaba que no me iba a dar tiempo a pasarlo todo a limpio, porque era mucho en poco tiempo», reconoce. «El relato era sobre un chico al que le diagnostican depresión y encuentra un diario de una familiar que tuvo la misma enfermedad. Comienza a leerlo y se sorprende de lo que encuentra, aparece dibujada la brújula que nos dieron porque su padre era profesor de lengua».

Ayer le entregaron un dibujo realizado por el Museo ABC de Madrid y una edición limitada de un libro ilustrado con los relatos ganadores de la 58 edición. Otra parte del premio que recibieron los 17 ganadores fue un viaje de cuatro días en Madrid y luego tres en Roma. Además, incluía una semana en la Escuela de Letras, donde escritores como Lorenzo Silva les enseñaron algunos de los secretos del oficio. Precisamente, Lorenzo Silva y Ángeles Caso son algunos de los que ganaron en su momento este mismo concurso, de ahí que hoy les sirvan de referencia. «A mí me gusta escribir relatos, aunque luego tiro muchas cosas que no me gustan. Llevo haciéndolo desde pequeña y el año pasado ejercitábamos la escritura con mi profesora de Lengua. De mayor me gustaría ser escritora, pero a lo mejor es mucho pedir, disfruto escribiendo pero no sé si sería capaz de escribir un libro entero. También quiero estudiar traducción e interpretación. Me gustan mucho los idiomas», explica Mar.