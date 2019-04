«El PGO busca generar espacios para el disfrute de quienes los viven y visitan» La coordinadora técnica del equipo redactor del plan apunta que su aprobación «es un punto de partida. Si no se ejecuta, es papel mojado» I. VILLAR / M. MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 26 abril 2019, 01:45

La coordinadora técnica del equipo redactor del PGO, Mariana Borissova, fue la encargada de resumir las principales líneas de un documento cuya aprobación, remarcó, no es un punto final, sino «el inicio de la fase ejecución, pues si la ordenación propuesta no se traslada a la realidad, al menos en parte, todo quedaría en papel mojado». Aseguró que durante su elaboración «nos ha sorprendido gratamente la madurez política y la capacidad de la Corporación para llegar a acuerdos que los técnicos pudiéramos desarrollar» y destacó que los cinco años de trabajo que han conllevado sus diferentes fases «es un tiempo corto para la media que llevan los planeamientos generales en Asturias, que ronda los once o doce años. Hemos hecho un trabajo de carrera». Recordó además que en paralelo al PGO se ha aprobado también el nuevo catálogo urbanístico, «algo que no es baladí, ya que facilitó la coordinación entre dos documentos que versan sobre un mismo asunto».

En lo que respecta al espíritu general del documento, indicó que «pretende alcanzar un equilibrio entre lo posible y lo necesario; entre lo pretendido por cada grupo político, barrio, asociación o vecino y el interés general», con el objetivo final de «generar espacios que puedan disfrutar tanto quienes viven en la ciudad como quienes la visitan».

Borissova desgranó varias claves que han condicionado la elaboración del nuevo plan. Entre ellas, la necesidad de respetar normas de superior jerarquía -como los ordenamientos correspondientes a los terrenos de la ZALIA y EcoJove y el Plan Especial Especial del Suelo de Costas de Asturias- y la existencia de derechos consolidados en algunas partes de la trama urbana. «Aunque se estaba revisando el plan de 1999, ese no es el único que ha estado vigente en este tiempo en el municipio, por lo que en nuestro punto de partida no podíamos obviar varias actuaciones ya iniciadas» y que se amparaban en los planes anulados por sentencia judicial. Algunas de ellas ya habían completado todos los trámites relativos a la gestión urbanística y únicamente estaban a la espera de ejecutar la urbanización. Otras estaban en una fase aún más embrionaria. En el nuevo documento, explicó, estos espacios se han recuperado mediante figuras como las 'áreas pendientes de urbanización', las 'áreas de unidades de actuación' o las 'áreas de planeamiento propuesto', en función de «si habían hecho o no sus deberes hasta el final».

Mariana Borissova Coordinadora técnica del equipo redactor

Dotaciones equilibradas

Destacó que el modelo elegido para el nuevo plan «equilibra y completa la red de dotaciones para que la ciudad funcione en todos los sitios» e hizo hincapié en la mejora que conllevará para la imagen y la funcionalidad de la fachada marítima, tanto en la zona oeste, con la recuperación del espacio de Naval Gijón, como en el este, especialmente en torno al Rinconín. Y matizó que la llamada 'playa verde' prevista en este último espacio, en torno al edificio de apartamentos del Rick's, y que incluirá la desaparición del carril de circulación que bordea la costa, «no será una zona vacía, sino que lo que se pretende es llenarla de usos lúdicos para que la ciudadanía pueda disfrutar de ella».

Borissova añadió que el documento «respeta e impulsa la actividad económica de empresas preexistentes, como Arcelor», al tiempo que «potencia la generación de empleo ampliando áreas de desarrollo industrial limpias como el Parque Científico y Tecnológico, Naval Gijón y el polígono de La Camocha». Y destacó cómo en la zona rural «se ha fomentado también el uso productivo, que estaba muy constreñido en los planeamientos anteriores».