La Cabalgata de Reyes podría retrasarse media hora por el partido del Sporting La Junta de Seguridad no ve problemas en la proximidad de ambas citas pero estudia espaciarlas algo más para evitar «embotellamientos» I. V. GIJÓN. Miércoles, 19 diciembre 2018, 03:51

El próximo 5 de enero los Reyes Magos podrían tener que posponer media hora el inicio de su recorrido por la ciudad. O la Liga, ceder media hora más. Ayer se celebró una reunión de la Junta Local de Seguridad para empezar a preparar el dispositivo que se desplegará por las calles de Gijón con motivo de uno de los eventos más multitudinarios del año, la Cabalgata de Reyes, que este año coincidirá con un partido del Sporting como local. Y aunque «la coincidencia horaria no es total», los responsables municipales confían en que se pueda aumentar el margen de quince minutos que existe entre el final del encuentro -que dará comienzo a las 16 horas y concluirá, tiempo añadido mediante, en torno a las 17.45- y la salida de las carrozas (programada para las 18 horas).

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, señaló que, a efectos de personal, la proximidad de ambas citas no representa ningún problema y en ambos habrá los efectivos «adecuados, como siempre». Preocupa, no obstante, el colapso de tráfico que se puede producir a la salida del partido de fútbol, especialmente en dirección al centro de la ciudad. Este año la cabalgata saldrá del Colegio Público Begoña. Y tras recorrer las calles Poeta Ángel González y Anselmo Solar, entrará en la avenida de la Costa a la altura de la plaza de toros. Y precisamente este podría ser, según Aparicio, «el punto conflictivo» al tener que cortar el tráfico en esa vía en cuanto empezaran a llegar los primeros acompañantes de los Reyes, y desviar a los vehículos afectados por rutas alternativas. «En principio podríamos manejarlo, porque además hay gente que se va de El Molinón antes de que acabe el partido, pero estamos estudiando la posibilidad de mejorar esta situación retrasando media hora la cabalgata o adelantando el partido para que no haya embotellamientos».

Todo apunta a que es más factible la primera opción, pues la Liga ya cedió al adelantar el horario del Sporting-Zaragoza de las 20.30 a las 16 horas, precisamente por las quejas del club gijonés al coincidir el encuentro en plena celebración de la cabalgata. «Lo de jugar a esa hora sería un caos», señaló ayer el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, quien añadió que la nueva propuesta, «aunque no nos parezca lo ideal, no es imposible de manejar con algunos pequeños ajustes».