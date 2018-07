Cabueñes llega a julio con 3.751 pacientes en lista de espera, 211 más que al inicio de año El hospital elimina las demoras de medio año y acumula menos negativas en las derivaciones a centros alternativos LAURA FONSECA GIJÓN. Sábado, 14 julio 2018, 01:19

El Hospital de Cabueñes cerró el primer semestre del año con 3.751 pacientes en lista de espera quirúrgica, 211 más que los que tenía en el arranque del año, en enero. Pese a ese crecimiento en el número de enfermos pendientes de operar, el centro hospitalario público muestra algunos aspectos positivos en la evolución de sus demoras, entre las que ya no hay pacientes que deben aguardar más de de seis meses para una intervención. Ya en marzo pasado, Cabueñes consiguió eliminar este tipo de esperas prolongadas, que también han erradicado en junio el HUCA y el Hospital de Mieres, los dos únicos centros que aún mantenían enfermos en esa situación.

Además de poner fin a las esperas de medio año, un indicador que ningún gestor hospitalario desea tener en su centro, Cabueñes ha reducido la cifra de pacientes que rechazan operarse en un centro alternativo. Cierto es que el descenso es tímido, apenas diez casos, pero puede ser un indicador de que los enfermos empiezan a aceptar de mejor gana las derivaciones que el Sespa ofrece, a veces a hospitales de fuera de Gijón, con el objetivo de reducir los tiempos de espera.

A lo largo del mes de junio, según datos adelantados a EL COMERCIO por la gerencia del Área Sanitaria V, 74 personas se han negado a ser operadas en otro hospital diferente al de Cabueñes. En mayo habían dicho que no 84 pacientes. El servicio que acumula más derivaciones y, por tanto, también mayor número de negativas es de traumatología, con 55 casos.

Oftalmología y cirugía maxilofacial son las áreas en las que más tiempo aguardan los enfermos

Actualmente, si una persona entre en lista de espera para ser intervenida en Cabueñes se enfrenta a una demora media de 68 días, seis más de los que había en mayo. Pero no todas las especialidades muestran los mismos plazos para una operación.

Vascular, apenas 27 días

Oftalmología, donde el peso de enfermedades propias de la población envejecida es mayor (claro ejemplo son las cientos de operaciones de cataratas) muestra más demoras. Aquí la espera está en 75,6 días. Otra área congestionada es la de cirugía maxilofacial, con 75 días de media para una intervención. En similar situación están ginecología y urología, con 69 y 68 días, respectivamente. Traumatología, sin embargo, que históricamente mostraba los peores indicadores en lo que a tiempos de espera se refiere, ha mejorado mucho y se sitúa ahora en 55 días. Buena parte de esa mejoría la ha conseguido gracias a derivar pacientes a Jove y Cruz Roja. Los enfermos que menos aguardan a la hora de ser operados en Cabueñes son los de cirugía vascular, donde el promedio está en 27 días.

No obstante, los datos estadísticos de junio revelan que en el hospital público la mayoría de los enfermos quirúrgicos aguardan menos de tres meses. De los 3.344 que hay en lista de espera estructural (la que no incluye los pacientes que rechazan ir a otro centro), 2.322 están en el tramo de demora de entre 0 y 3 meses. Otros 1.022 se ubican en el tramo de entre 3 y 6 meses. Por encima de los seis meses ya no han enfermos desde finales de marzo pasado.