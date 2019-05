Cae parte de la techumbre de un edificio del Polígono El derrumbe no provocó daños personales, si bien parte del pórtico permanece cerrado a la espera de que se repare y evitar así mayores consecuencias Martes, 21 mayo 2019, 01:09

Un edificio del Polígono de Pumarín sufrió los días pasados importantes desperfectos al desprenderse parte de la techumbre de los soportales de entrada.

El derrumbe no provocó daños personales, si bien parte del pórtico permanece cerrado a la espera de que se repare y evitar así mayores consecuencias. «Es un edificio que no tiene mucho tiempo de construcción y no se entiende por qué ocurre esto y por qué no se toma una solución rápida, podría haber pillado a alguien debajo y entonces estaríamos hablando de otra cosa», lamenta un vecino del edificio afectado por los daños.