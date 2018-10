«La caída de la dictadura no se entiende sin la militancia del Partido Comunista» El historiador Enrique González muestra su libro en los pasillos de la sede del Ateneo Obrero (antigua Empresariales). / CAROLINA SANTOS El historiador Enrique González presentó en el Ateneo Obrero su análisis sobre la historia de la formación política entre 1973 y 1977 O. ESTEBAN GIJÓN. Sábado, 20 octubre 2018, 03:15

¿Cuál fue el papel fundamental del Partido Comunista de España en el devenir del país en los últimos años del franquismo y la Transición? «Más que el partido, la militancia. La caída de la dictadura y la recuperación de libertades básicas no se entiende sin el papel y el sacrificio de la mayor parte de la militancia del Partido Comunista. Muchos fallecieron o hipotecaron su vida con el objetivo de construir una sociedad más justa». Lo explica Enrique González de Andrés, doctor en Historia, que ayer presentó en el Ateneo Obrero (antigua Escuela de Comercio) su libro '¿Reforma o ruptura? Una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España entre 1973 y 1977'.

Trata González no solo de analizar los procesos finales de la dictadura y el paso a la democracia, sino también qué visión tenía el Partido Comunista de la realidad española y qué actuaciones llevó a cabo en ese contexto histórico. De hecho, consideró que la visión que tenía el partido constituye uno de los problemas. El PCE, explicó, consideraba que España «era un país que no estaba totalmente desarrollado y creían que había que crear una alianza entre la clase trabajadora y grupos empresariales y burgueses que también creyeran en una economía moderna». Pero España no era «un país subdesarrollado ni la burguesía se alineó con el Partido Comunista, porque aquella burguesía democrática solo existía en su mente».

Luchas obreras

Los dirigentes iban por un lado, por tanto, y la realidad por el otro. «El análisis era equivocado y, por lo tanto, los tratamientos que habían planteado fueron erróneos». Lo explicó González de Andrés, especializado en políticas del Partido Comunista. Su relato arranca en 1973, con el atentado contra Carrero Blanco, y finaliza en 1977, con las elecciones generales, los Pactos de la Moncloa y el inicio de «una nueva etapa». Una etapa aquella en la que el Partido Comunista «no solo era un espectador privilegiado, sino también un claro protagonista de los acontecimientos». Por ejemplo, de las luchas obreras, «que no se pueden entender sin las estrategias del partido».

Pero los errores posteriores, defendió el autor del libro, «explican que el partido del antifranquismo, de los movimientos obreros, juveniles... después de los años 80 entrara en un proceso en el que casi llega a desaparecer. La militancia, anotó, «tenía unas expectativas muy diferentes de lo que al final se consiguió, y eso provoca cansancio y desencanto entre la gente».

La presentación del libro fue promovida por la Fundación Andreu Nin y el autor estuvo acompañado por Norberto Martín Gómez.