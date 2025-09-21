Caldones agasaja a sus vecinas más veteranas
Las hermanas Pilar y Luisa Señal fueron homenajeadas durante una comida en el Restaurante Las Peñas, en Santurio
Gijón
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:53
No fue un domingo cualquiera en Caldones (Gijón). La asociación de vecinos de la parroquia celebró su tradicional homenaje a sus mayores, en el que rinden honores a los vecinos más veteranos. En este caso, fueron las hermanas Pilar y Luisa Señal las homenajeadas, quienes recibieron con alegría el reconocimiento en una copiosa comida que tuvo lugar en el Restaurante Las Peñas, en Santurio. A la comida asistieron también la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.