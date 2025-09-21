El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las hermanas Pilar y Luisa Señal, a ambos lados de la alcaldesa, escuchan al edil Guzmán Pendás durante su homenaje en Santurio. E. C.

Caldones agasaja a sus vecinas más veteranas

Las hermanas Pilar y Luisa Señal fueron homenajeadas durante una comida en el Restaurante Las Peñas, en Santurio

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:53

No fue un domingo cualquiera en Caldones (Gijón). La asociación de vecinos de la parroquia celebró su tradicional homenaje a sus mayores, en el que rinden honores a los vecinos más veteranos. En este caso, fueron las hermanas Pilar y Luisa Señal las homenajeadas, quienes recibieron con alegría el reconocimiento en una copiosa comida que tuvo lugar en el Restaurante Las Peñas, en Santurio. A la comida asistieron también la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  9. 9 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Caldones agasaja a sus vecinas más veteranas

Caldones agasaja a sus vecinas más veteranas