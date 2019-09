Caldones reclama más acciones contra los jabalís José Ramón Tuero entra en la sede vecinal con Isabel Fano. / P. UCHA La asociación de vecinos se reunió con el concejal del distrito rural, José Ramón Tuero, para exponerle los problemas de su parroquia JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Martes, 3 septiembre 2019, 03:07

Los vecinos de Caldones pidieron ayer al concejal de la zona rural arreglar los caminos de la parroquia y ensanchar los más utilizados. «Especialmente el de la Fuente Santa, que llega hasta una explotación donde hay ganadería y por el que los camiones tienen serias dificultades para acceder», explicó Isabel Fano, presidenta de la asociación. Otro de los problemas que le trasladaron al edil es el de la poda de sebes y matorrales, una tarea de la que hasta hace poco tiempo se ocupaba de realizar el Ayuntamiento. «Ahora nos piden que lo hagamos los vecinos para poder ahorrar e invertir en cosas más importantes, pero tenemos que ver cómo gestionamos eso y de dónde lo sacamos», apuntó.

Durante una nueva etapa de su ronda por las parroquias rurales, José Ramón Tuero comprobó que también en Caldones preocupa la proliferación de jabalíes, uno de los problemas endémicos de esta zona del concejo. «Entran en las fincas y deshacen todo el trabajo realizado con mucho esfuerzo», le contaron los vecinos. La presidenta de la asociación admitió no obstante que, aunque su número no se ha reducido, «últimamente sí que parecen más tranquilos» y los desperfectos «no son tan graves ni tan abundantes». Añadió que «nos hemos hecho ya un poco a ellos», pero pidió igualmente al concejal que no se olvide de que la gestión de estos animales «le corresponde al Consistorio y los problemas continúan».